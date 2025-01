Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Club Brugge x Juventus

Os locais podem superar os visitantes com uma vitória.

Club Brugge e Juventus se enfrentam em um confronto crucial na fase da Liga dos Campeões, com ambas as equipes nos 24 primeiros lugares dos playoffs.

O Club Brugge sai na frente depois de uma vitória por 4-2 sobre o Beerschot, enquanto a Juventus leva o ímpeto da vitória na Serie A sobre o AC Milan.

Em seus quatro encontros históricos, a Juventus dominou com três vitórias, incluindo uma vitória dupla na edição 2005-06 da UCL. Com ambas as equipes ansiosas por garantir pontos e manter as esperanças nos playoffs, este confronto promete ser emocionante.

Começo

Terça-feira, 21 de janeiro, 20h, horário do Reino Unido

Quarta-feira, 22 de janeiro, 1h30 IST

Local: Estádio Jan Breydel

Forma:

Clube de Bruges: WLWDW

Juventus: WLDDW

Jogadores para assistir

Christos Tzolis (Clube Bruges)

Tzolis retorna de lesão após uma breve pausa após sua partida contra o Anderlecht, no domingo. Preparado para assumir sua posição habitual de titular na próxima partida da UCL, ele tem sido uma presença consistente nesta temporada, contribuindo com oito gols e cinco assistências em todas as competições.

Christos Tzolis nos últimos 7 jogos após seu GOL e ASSISTÊNCIA ontem: 15/01 • 🅰️⚽️ vs Genk. 12/01 • 🅰️ x Anderlecht. 01/07 • ⚽️⚽️ vs OH Leuven.12/26 • ⚽️ vs Westerlo.12/22 • 🅰️ vs USG.12/15 • 🅰️ vs Genk.12/10 • 🅰️ vs Sporting. #ClubBrujas | #EthnikOmada pic.twitter.com/jvKYOiF7fL – Rei Vasilopita (@KingVasilopita) 16 de janeiro de 2025

Teun Koopmeiners (Juventus)

Com 1,80 metro de altura, Koopmeiners é um meio-campista atlético e inteligente. Conhecido por atrapalhar o jogo e manter a posse de bola, ele se destaca em ganhar a bola no alto do campo, criando melhores oportunidades de gol. Verdadeiro jogador box-to-box, o holandês contribuiu com um gol e três assistências nesta temporada.

Detalhes da partida

A última vez que um time belga venceu um time italiano na UCL foi em 2003 e foi o Club Brugge.

A Juve não sofreu golos em cada um dos últimos dois jogos da competição.

Eles têm uma vitória, enquanto o Club Brugge tem duas vitórias nos últimos três jogos na UCL.

Club Brugge x Juventus: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: a partida termina empatada – 5/2 Unibet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 17/20 William Hill

Dica 3: Mais de 2 gols – 1/1 Star Sports

Lesões e notícias da equipe.

O Club Brugge não poderá contar com Zaid Abner Romero devido a uma dor de dente e deverá retornar no final de janeiro de 2025.

A Juventus vai perder Arkadiusz Milik (lesão no menisco) e Chico Conceição (lesão muscular), ambos previstos para o final de janeiro de 2025. Gleison Bremer e Juan Cabal ficarão afastados durante toda a temporada devido a lesões nos ligamentos cruzados.

Frente a frente

Partidas: 4

Clube Bruges: 1

Juve: 3

Empates: 0

Escalações planejadas

Clube Brugge (4-2-3-1)

Mignolet; Siquet, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Vanaken; Vetlesen, Nielsen, Tzolis; Nilsson

Juve (4-2-3-1)

Di Gregório; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; González

Previsão de partida

Dada a forma doméstica de ambas as equipas, podemos esperar que um suspense se desenrole na Bélgica. Prevemos que ambos os lados levarão um ponto cada.

Previsão: Club Brugge 2-2 Juventus

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Sports Network, SonyLiv

Reino Unido: Amazon Prime Video, Discovery +

Estados Unidos – Paramount+

Nigéria – DStv agora

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.