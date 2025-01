Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Coco Gauff x Jodie Anna Burrage, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Coco Gauff não ganhou um único Grand Slam em 2024.

O início de nova temporada de Coco Gauff foi brilhante, marcado por vitórias sobre os principais jogadores da WTA, incluindo Karolina Muchova e Iga Swiatek, nas semifinais e finais da United Cup 2024-25, respectivamente. Quase sozinha, ela levou seu país ao segundo triunfo na United Cup e entrou no Aberto da Austrália de 2025 como terceira cabeça-de-chave.

Em Melbourne, a americana começou com confiança contra a também americana e ex-campeã do Grand Slam Sofia Kenin, que apesar de seus melhores esforços só conseguiu vencer seis jogos em ambos os sets, acabando por perder por 6-3, 6-3. Embora Gauff não estivesse em seu melhor nível de fluência (incluindo oito faltas duplas), a americana conseguiu vencer Kenin para continuar a nova rodada.

Depois de derrotar Aryna Sabalenka na final do Aberto dos Estados Unidos de 2023, Gauff teve uma sequência infrutífera no Major Slam e, dada a sua fase atual, a jovem de 20 anos favoreceria suas chances. No ano passado, ela foi derrotada pela bielorrussa nas semifinais do Aberto da Austrália de 2024 e depois perdeu para Jessica Pegula nas semifinais do Aberto da França.

Gauff também teve uma péssima Olimpíada de Paris, seguida de várias saídas antecipadas em competições subsequentes, incluindo o Aberto dos Estados Unidos, onde defendia seu título. No entanto, a americana lembrou a todos suas proezas nas finais do WTA, derrotando Iga Swiatek e Qinwen Zheng para terminar o ano em alta.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Cenário: Segunda rodada

Data: 15 de janeiro de 2025

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

Coco Gauff venceu todas as partidas em 2025 e espera manter a forma nas primeiras rodadas do Aberto da Austrália. Depois de uma vitória retumbante sobre Sofia Kenin, a americana lembrou a todos de suas habilidades na hora de seguir em frente.

Jodie Anna Burrage, sua adversária na segunda rodada, começou a temporada de 2025 nos playoffs do ASB Classic, onde triunfou pela primeira vez sobre Vivian Yang, mas perdeu para Hailey Baptiste na rodada seguinte. Ela então participou do Adelaide International, mas não conseguiu se classificar para a fase final, perdendo para Leylah Fernández nas eliminatórias.

Graças a uma classificação protegida, Burrage se classificou para a última rodada do Aberto da Austrália de 2025. Na primeira rodada enfrentou Leolia Jeanjean e conseguiu vencer a partida com bastante tranquilidade. No entanto, em sua próxima rodada, a britânica enfrenta uma perspectiva muito mais difícil, pois enfrentará o vencedor do Aberto dos Estados Unidos de 2023.

Leia também: Será que Aryna Sabalenka conseguirá um raro hat-trick no Aberto da Austrália de 2025?

Forma

Coco Gauff: WWWLW

Jodie Anna Burrage: WLLWL

Registro frente a frente

Partidas: 1

Coco Gauff: 1

Jodie Anna Burrage: 0

Coco Gauff e Jodie Anna Burrage se encontraram apenas uma vez no WTA Tour, no torneio Rothesay International Eastbourne de 2023, onde a americana dizimou os britânicos em dois sets, por 6-1 e 6-1.

Estatísticas

Coco Gauff

Coco Gauff está atualmente em terceiro lugar

Coco Gauff nunca venceu o Aberto da Austrália

Coco Gauff perdeu as semifinais do Aberto da Austrália de 2024

Coco Gauff não perdeu uma partida até agora em 2025.

Jodie Anna Burrage

Jodie Anna Burrage está atualmente em 173º lugar

Jodie Anna Burrage se classificou para a chave principal do Aberto da Austrália pela segunda vez

Jodie Anna Burrage nunca jogou a segunda rodada do Aberto da Austrália

Coco Gauff vs Jodie Anna Burrage Tips e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Coco Gauff -10.000 Jodie Anna Burrage +1,5

Leia também: As cinco favoritas ao título individual feminino no Aberto da Austrália de 2025

Previsão de partida

Coco Gauff é a segunda melhor candidata ao campeonato, segundo as odds anteriores ao início da competição, e por isso esta segunda jornada deverá ser fácil para a norte-americana. Tendo lutado contra os britânicos anteriormente e dominado-os em dois sets, espera-se que a jovem de 20 anos repita o seu heroísmo.

Gauff melhorou recentemente seu forehand, que mostrou durante o confronto contra Swiatek na final, tornando-a uma cliente difícil de lidar. Ela sempre teve ótimos saques em que confiar e quando tem ritmo pode vencer qualquer um. Apesar de sua vitória dominante no primeiro turno, ela parecia lenta, com muitos erros não forçados e faltas duplas.

Embora a vitória esteja em jogo para a americana, ela vai querer ter um jogo impecável antes da fase de negócios do evento principal.

Previsão: Coco Gauff vencerá em dois sets

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e transmissão de TV de Coco Gauff x Jodie Anna Burrage, partida da segunda rodada do Australian Open 2025?

Os telespectadores indianos podem sintonizar o Australian Open 2025 para assistir à segunda rodada entre Coco Gauff e Jodie Anna Burrage na Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv. Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao evento ao vivo no Eurosport e no parceiro de streaming Discovery Plus. ESPN e Tennis Channel transmitirão o torneio nos EUA junto com os parceiros de streaming ESPN+ e Fubo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama