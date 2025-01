Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Eintracht Frankfurt x Ferencvarosi

Dino Toppmoller espera uma grande vitória sobre o time de Budapeste.

A sétima jornada da UEFA Europa League leva-nos ao estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, onde o Eintracht Frankfurt defrontará o Ferencvaros.

O Frankfurt, solidamente no terceiro lugar da classificação da Bundesliga, está determinado a traduzir o seu sucesso nacional na UEFA Europa League. A seleção alemã ocupa atualmente a sexta colocação, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis jogos. As suas atuações consistentes sublinham o seu potencial para desafiar as elites da competição.

Com 13 pontos conquistados, o Frankfurt tem uma oportunidade de ouro para subir na classificação. Uma vitória na próxima partida contra a seleção húngara os deixaria empatados em pontos com a líder Lazio. Aproveitando a vantagem de jogar em casa, a equipa pretende garantir um lugar entre os oito primeiros e solidificar ainda mais as suas ambições europeias.

O Ferencvarosi, actualmente no segundo lugar da primeira divisão da Hungria, enfrenta um teste difícil na sua campanha na UEFA Europa League. Localizada na 16ª posição geral, a seleção húngara tem apresentado um estado de forma irregular, registando três vitórias e três derrotas em seis jogos. Com nove pontos, segue na briga para entrar entre os oito primeiros com uma vitória crucial.

Embora a próxima partida os coloque contra um formidável time do Frankfurt, o Ferencvarosi tem potencial para surpreender. A equipa húngara terá de usar os seus pontos fortes e resiliência para superar as façanhas do clube alemão e manter vivas as suas esperanças europeias.

Começo:

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Localização: Deutsche Bank Park, Frankfurt, Alemanha

Forma:

Eintracht Frankfurt (em todas as competições): WWWLL

Ferencvarosi (em todas as competições): LDWLW

Jogadores a serem observados:

Mário Götze (Eintracht Frankfurt):

Mario Götze, o médio-ofensivo alemão de 32 anos de Memmingen, tem uma carreira notável que começou nas camadas jovens do Eintracht Frankfurt. Mais tarde, mudou-se para Borussia Dortmund, Bayern de Munique e PSV Eindhoven antes de retornar a Frankfurt. O momento culminante de Götze aconteceu em 2014, quando desempenhou um papel fundamental no triunfo da Alemanha no Campeonato do Mundo, marcando o golo decisivo na final contra a Argentina. Ao longo de sua carreira internacional, ele fez 66 partidas pela Alemanha e marcou 17 gols.

Atualmente no Eintracht Frankfurt, Götze continua a ser uma figura chave na busca pelo sucesso. Como parte da equipa que terminou em segundo lugar na DFB Pokal 2022-23, a sua experiência e criatividade serão fundamentais para a equipa pretender subir ainda mais na classificação da UEFA Europa League.

Ali Ben Romdhane (Ferencvárosi)

Mohamed Ali Ben Romdhane, o talentoso meio-campista tunisino da Tunísia, demonstrou suas habilidades em vários clubes, incluindo uma passagem notável pelo Esperance de Tunis, antes de ingressar no Ferencvárosi em 2023. Parte integrante da seleção tunisina, ele disputou 41 partidas internacionais e marcou três gols. Seu primeiro gol internacional veio na Copa Kirin de 2022, contra o Japão, em Suita, no Japão, marcando um momento memorável em sua carreira.

Mais recentemente, Rondhane marcou contra a Gâmbia durante as eliminatórias da AFCON 2025, realizadas em Marrocos. Figura fundamental tanto para o clube como para o país, as suas atuações continuam a refletir a sua proeza técnica e capacidade de influenciar os jogos em momentos críticos.

Detalhes da partida:

O Frankfurt venceu os últimos três jogos.

O Ferencvarosi vem de uma derrota na última partida.

Frankfurt está em terceiro lugar na tabela de pontos da Bundesliga.

Eintracht Frankfurt vs Ferencvarosi: dicas e probabilidades de apostas:

Eintracht Frankfurt vence: 1/3 com bet365

Götze marca primeiro: 9/2 com William Hill

Frankfurt 3-1 Ferencvarosi – 15/2 com Paddy Power

Lesões e notícias da equipe:

O Frankfurt sentirá falta da presença de Aurele Amenda na próxima partida.

O Ferencvarosi não tem problemas com lesões na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 02

Frankfurt venceu: 01

Ferencváros venceu: 01

Sorteios: 00

Escalação esperada:

Escalação planejada do Eintracht Frankfurt (3-4-2-1):

Trapp (GR); Collins, Koch, Teatro; Nissen, Skhiri, Larsson, Brown; Götze, Knauff; ekitike

Escalação prevista do Ferencvaros (4-2-3-1):

Dibusz (GK); Makreckis, Cisse, Gartenmann, Raúl Gustavo; Maiga, Fani; Traoré, Borges, Romdhane; Vargas

Previsão de partida

Se analisarmos a forma recente do Frankfurt, eles aparecem como favoritos. Recentemente, eles conquistaram uma vitória sobre o Dortmund, atual finalista da UCL. Esperamos que consiga os três pontos sobre a seleção húngara no próximo jogo.

Previsão: Frankfurt 3-1 Ferencvarosi

Detalhes da transmissão:

Índia: Sony Sports Network, SonyLiv

Reino Unido: TNT Sports

Estados Unidos: fubo TV, Paramount+

Nigéria: DStv agora

