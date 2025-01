Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Eldense x Valencia

A equipe da LaLiga 2 enfrentará a equipe da LaLiga na Copa del Rey.

O Valencia viajará para Elda para iniciar a campanha na Copa del Rey. Eles enfrentarão o CD Eldense nas oitavas de final. O Los Ches é o quinto time mais bem-sucedido da competição, tendo conquistado oito títulos anteriormente.

No entanto, não tem sido uma temporada memorável para a equipa de Carlos Corberán, uma vez que tem lutado para encontrar consistência e luta contra a despromoção da primeira divisão espanhola. A equipe chega a esta partida com uma derrota dolorosa para o Real Madrid, que também foi a décima derrota na temporada.

O CD Eldense, por sua vez, está em território semelhante, mas na segunda divisão espanhola. Ocupa uma das primeiras posições de rebaixamento e também perdeu dez jogos como os seus homólogos. O Eldense tem uma defesa fraca e está habituado a sofrer golos. Eles tentarão lutar forte e provavelmente causarão uma reviravolta inesperada na quarta-feira.

Começo

Quarta-feira, 8 de janeiro, 1h30 IST

Local: Novo Pepico Amat

Forma

Eldense (em todas as competições): DLDLW

Valência (em todas as competições): LDDLL

Jogadores para assistir

Fran Gámez (Eldense)

Fran Gámez será o homem a ter em conta para o Eldense chegar a este jogo de alta tensão da Copa del Rey. Gámez tem sido um dos melhores jogadores da sua equipa e acrescenta muita rigidez e robustez à defesa. É um lateral-direito explosivo que contribui tanto no ataque quanto na defesa.

O jogador de 33 anos realiza blitzes para frente e também recua no tempo. Ele tem uma média de quatro recuperações de bola e 2,6 tackles por jogo.

Hugo Duro (Valência)

O Valencia vai contar com o seu principal homem, Hugo Duro, para levá-lo à linha neste confronto. Hugo acaba de realizar uma exibição inspiradora frente ao Real Madrid na primeira divisão espanhola e trará a mesma confiança e forma para este jogo. Ele é o artilheiro do seu time nesta temporada com cinco gols marcados.

Duro é um ótimo driblador e pode atuar em diversas posições. Suas variadas habilidades ofensivas combinadas com sua consistência são uma vantagem adicional.

Detalhes da partida

Este será o primeiro encontro entre ambas as partes.

Ambas as equipes lutam pelo rebaixamento em suas respectivas ligas.

Valência conquistou oito títulos da Copa del Rey

Eldense x Valencia: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Valência vence – 20/21 pela betfair

Dica 2: Gols nos dois tempos – 4/5 pela skybet

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 49/50 pela UNIBET

Lesões e notícias da equipe

O Valência vai perder Fran Pérez, José Gayà, Giorgi Mamardashvili, Mouctar Diakhaby, Rafa Mir e Thierry Correia, enquanto o Eldense deverá ter um plantel em boa forma disponível para seleção.

Frente a frente

Ambos os lados nunca se enfrentaram no passado.

Escalação planejada

Eldense (4-1-4-1)

Abade (GK); Gámez, Magaña, Grigore, Mateu; Timor; García, S Ortuño, Bernal, Chapela; J Ortuno

Valência (4-2-3-1)

Dimitrievsky; Folquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; Canos, Almeida, Lopez; Duro

Previsão

Ambas as equipes têm lutado em suas respectivas ligas nesta temporada. Mas esperamos que o Valencia saia vitorioso e passe para a próxima fase.

Previsão: Eldense 1-3 Valência

Detalhes da transmissão

Índia: código de fã

Estados Unidos: ESPN+

Reino Unido: TNT Sports

Espanha: aplicativo RTVE Play

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.