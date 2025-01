Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Feyenoord x Bayern de Munique

FCB está atualmente em 12º na classificação da UCL

O Feyenoord enfrentará o Bayern de Munique na sétima jornada da temporada 2024-25 da UEFA Champions League, no De Kuip. O Feyenoord está em 18º na tabela de pontos da UCL, com 10 pontos em seis jogos. Venceu três jogos, empatou um e perdeu dois.

Por outro lado, o Bayern de Munique está em 12º lugar na tabela de pontos, com 12 pontos em seis jogos. O clube venceu quatro jogos e perdeu dois.

O Feyenoord entra neste jogo com um empate frente ao Willem II na Eredivisie. Enquanto isso, venceu a última partida da Liga dos Campeões contra o Sparta Praga. Os gigantes bávaros chegam a este jogo com uma vitória sobre o Wolfsburg pela Bundesliga. Eles venceram sua última partida na Liga dos Campeões contra o Shakhtar.

Começo:

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Localização: De Kuip

Forma:

Feyenoord (em todas as competições): DWLWL

Bayern de Munique (em todas as competições): WWWWW

Jogadores a serem observados:

Igor Paixão (Feyenoord):

Igor Paixão é o jogador a observar pelo Feyenoord nesta partida. Ele marcou 5 gols em 19 jogos até agora na temporada 2024-2025 da Eredivisie. Ele também marcou um gol na UCL. O total de G/A (gols + assistências) de Igor Paixão é de 11 nesta temporada. Sua participação em gols equivale a 0,64 a cada 90 minutos. Destaca-se pela velocidade, drible e capacidade de fazer gols.

Harry Kane (Bayern de Munique)

Harry Kane é o jogador a ter em conta no Bayern Munique. Ele marcou 22 gols e deu 10 assistências nos 23 jogos que disputou até agora nesta temporada entre as competições. Na temporada passada ele marcou 44 gols e deu 12 assistências nos 45 jogos que disputou em todas as competições.

Kane é conhecido por sua habilidade natural de marcar gols. Seu timing, posicionamento e finalização são excelentes, o que o torna um dos melhores atacantes do mundo. Ao contrário de muitos atacantes que ficam fixos em uma posição, Kane pode se aprofundar para unir o jogo, ajudar seus companheiros ou jogar como segundo atacante, se necessário. Essa versatilidade o torna um recurso valioso em diversas configurações táticas.

Detalhes da partida:

Feyenoord Roterdão marca 36% dos seus golos entre os minutos 76-90.

O Bayern de Munique marcou pelo menos um gol em 8 jogos consecutivos.

Quando o Bayern de Munique lidera por 0-1 fora de casa, eles vencem 68% dos seus jogos.

Feyenoord x Bayern de Munique: dicas e probabilidades de apostas:

Vencedor do Bayern de Munique: 1,46 de acordo com 1xBet

Metas acima de 2,5: 1,42 de acordo com a Pinnacle

Ambas as equipes marcam – Sim: 1,86 um super Winmatch

Lesões e notícias da equipe:

Chris-Kevin Nadje, In-Beom Hwang, Jordan Lotomba, Quilindschy Hartman e Quinten Timber vão perder o jogo com o Feyenoord devido a lesões.

Daniel Peretz, Hiroki Ito, João Palhinha e Sacha Boey vão falhar o jogo com o Bayern de Munique devido a lesões.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 1

Feyenoord venceu: 0

Bayern de Munique venceu: 1

Empates: 0

Escalação esperada:

A escalação prevista do Feyenoord (4-1-4-1):

Bijlow; Leia, Trauner, Beelen, Bom; Zerrouki; Hadj-Moussa, Stengs, Milambo, Paixão; Giménez

Escalação prevista do Bayern de Munique (4-2-3-1):

Neuer; Laimer, Upamecano, KIM, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane

Previsão de partida:

O Bayern de Munique tem uma sequência de cinco vitórias consecutivas e será o favorito nesta partida.

Previsão: Feyenoord 1-3 Bayern de Munique

Detalhes da transmissão:

Índia: Sony Sports Network, SonyLiv

Reino Unido: Amazon Prime Video, Discovery +

Estados Unidos – Paramount+

Nigéria – DStv agora

