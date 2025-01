Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Holstein Kiel x Borussia Dortmund

O Dortmund não está realmente na luta pelo título.

A Bundesliga retomará os jogos enquanto o Holstein Kiel se prepara para receber o Borussia Dortmund em sua 17ª partida da temporada no campeonato. Os Storks tiveram uma temporada esquecível e são um dos favoritos ao rebaixamento nesta temporada. O Holstein Kiel está em 17º lugar na tabela e perdeu 12 dos 14 jogos.

A equipe chega para esta partida depois de uma derrota por 3-2 na última partida. A equipe do norte da Alemanha perdeu todos os jogos contra o Dortmund até o momento e terá muita pressão sobre os ombros antes desta partida.

O Dortmund, por outro lado, também teve um início de ano decepcionante nas mãos do atual campeão Bayer Leverkusen. Os visitantes vão querer deixar o último jogo para trás e se recuperar para vencer na viagem à cidade portuária. Os prussianos estão lutando para permanecer consistentes em todas as competições e, portanto, ficaram muito atrás na corrida pelo título.

Começo

Terça-feira, 14 de janeiro, 23h IST

Local: Estádio Holstein

Forma

Holstein Kiel (em todas as competições): LWWLL

Borussia Dortmund (em todas as competições): LWDLD

Jogadores para assistir

Phil Harris (Holstein Kiel)

O atacante alemão tem sido um dos melhores jogadores do Holstein Kiel nesta temporada. Apesar do fraco desempenho de sua equipe, Harres fez questão de apresentar atuações consistentes e impactantes. Ele acabou de marcar dois gols no último jogo e marcou cinco gols nos últimos cinco jogos do campeonato.

Harres é um trabalhador esforçado em campo e dá o seu melhor até o último minuto. Embora seja apenas sua primeira temporada no Storks, Phil já se consolidou como o maior goleador do time com seis gols.

Phil Harres – 6 gols em apenas 672 minutos em sua primeira temporada na Bundesliga! Antes desta campanha, nunca tinha jogado acima da terceira divisão do futebol alemão. Que ascensão notável para o atacante do Holstein Kiel, de 22 anos! 🔥 pic.twitter.com/5egDPqV6py – Caçador de Talentos de Futebol – Jacek Kulig (@FTalentScout) 11 de janeiro de 2025

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Karim Adeyemi voltou à ação após uma longa pausa por lesão. O extremo traz muito poder de fogo e dá ao ataque do Borussia Dortmund o reforço necessário. Adeyemi é conhecido por seu ritmo alucinante e capacidade de operar com os dois pés.

Ele é um dos jogadores mais talentosos tecnicamente da Bundesliga e pode jogar em todas as posições da linha de frente. Mesmo aos 22 anos, o internacional alemão tem muito potencial e tem tudo para chegar até ao fim.

Detalhes da partida

Holstein Kiel nunca derrotou o Borussia Dortmund

Esta partida tem média de quatro gols por jogo

Dortmund venceu os dois jogos no Holstein-Stadion

Holstein Kiel x Borussia Dortmund: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Borussia Dortmund – 1/2 pela betfair

Dica 2: Karim Adeyemi marca a qualquer momento – 7/4 pela bet365

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 1/2 pela UNIBET

Lesões e notícias da equipe

Holstein Kiel sentirá falta de Carl Johansson, Patrick Erras, Timo Becker e Colin Noah.

Entretanto, o Borussia Dortmund não poderá contar com Niklas Sule e Filippo Mane continua em dúvida.

Frente a frente

Total de partidas disputadas – 3

Holstein Kiel vence – 0

Borussia Dortmund vence – 3

Empates – 0

Escalação planejada

Holstein Kiel (3-5-2):

Weiner (GK); Becker, Ivezic, Geschwill; Rosenboom, Knudsen, Holtby, Gigovic, Porath; Machino, Pichler

Borussia Dortmund (4-1-3-2)

Kobel (GK); Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Pintura, Brandt, Gittens; Cerveja Guirássy

Previsão

Ambas as equipes chegam para esta partida depois de uma derrota. Mas esperamos que o Borussia Dortmund conquiste os três pontos neste jogo.

Previsão: Holstein Kiel 1-4 Borussia Dortmund

Radiodifusão

Índia: SonyLiv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go Reino Unido

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: aplicativo StarTimes, Canal+Sport 1 Africa

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.