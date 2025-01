Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Inter de Milão x Atalanta

Os atuais campeões da SuperTaça italiana esperam mais uma final.

O confronto das semifinais da Supercopa da Itália 2024-25 nos leva ao Al-Awwal Park, em Riad, onde o Inter de Milão enfrenta o Atalanta BC.

O Inter de Milão, atual campeão da Supertaça de Itália, prepara-se para chegar a mais uma final desta prestigiada competição. Atualmente na terceira posição da classificação da Série A, a equipe de Simone Inzaghi está atrás do Napoli e do seu adversário imediato, o Atalanta BC, que está no topo da tabela. Apesar disso, a forma recente do Inter tem sido louvável, com vitórias consistentes em jogos nacionais, excepto uma derrota por 1-0 para o campeão alemão Bayer Leverkusen, no jogo da UEFA Champions League.

Os nerazzurri devem agora recuperar a sua melhor forma enquanto se preparam para enfrentar uma Atalanta em boa forma. O domínio da Atalanta na Serie A sublinha o desafio que aguarda o Inter, que exige precisão táctica, coesão e espírito inquebrável dos homens de Inzaghi. Para o Inter, o caminho para defender o título da Supertaça de Itália exigirá aproveitar a profundidade do seu plantel e o seu brilhantismo estratégico para superar um adversário formidável e garantir um lugar na final.

O actual campeão da UEFA Europa League, o Atalanta BC, emergiu como uma das equipas mais formidáveis ​​e melhoradas da Serie A e do futebol europeu esta temporada. Orgulhosamente no topo da classificação da Série A com 41 pontos, a equipe de Gian Piero Gasperini tem mostrado consistência e resiliência excepcionais. Com a única mancha na sua forma recente a ser uma derrota por 3-2 frente ao Real Madrid na UEFA Champions League, a Atalanta continua invicta nos últimos cinco jogos nacionais.

A sua notável carreira nas competições europeias, culminada pela vitória sobre o Bayer Leverkusen na final da UEFA Europa League, destaca a sua estatura crescente. Enquanto se prepara para enfrentar o Inter de Milão na Supertaça de Itália, a Atalanta tentará desmantelar o domínio dos nerazzurri e cimentar o seu próprio legado. Embora a tarefa seja árdua, a combinação de engenhosidade táctica, futebol ofensivo incansável e uma capacidade comprovada de estar à altura da ocasião torna a Atalanta num candidato formidável, pronto para lutar por mais um título.

Começo:

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12h30 IST

Localização: Parque Al-Awwal, Riad, Arábia Saudita

Forma:

Inter de Milão (em todas as competições): WWWWL

Atalanta BC (em todas as competições): DWWWL

Jogadores a serem observados:

Federico Dimarco (Inter de Milão)

Federico Dimarco, lateral-esquerdo italiano de 27 anos do Milan, conquistou um nicho importante no futebol nacional e internacional. Produto das camadas jovens do Inter de Milão, Dimarco ganhou uma experiência valiosa durante seus períodos de empréstimo em clubes como Empoli, Hellas Verona e Parma, antes de se estabelecer firmemente no time titular do Inter. Desde 2018, ele vestiu a camisa dos Nerazzurri em mais de 100 jogos, contribuindo para 14 gols com sua precisão e habilidade ofensiva pela ala esquerda.

A carreira internacional de Dimarco pela Itália também tem sido louvável, com 28 partidas e 3 gols marcados. As suas excelentes atuações valeram-lhe um lugar na Equipa da Temporada da UEFA Champions League em 2022-23, campanha em que o Inter de Milão chegou à final do torneio, demonstrando o seu papel fundamental no seu sucesso.

Ademola Lookman (Atalanta BC)

Ademola Lookman, o atacante nigeriano de 27 anos, nascido em Londres, tem sido uma revelação desde sua chegada à Atalanta em 2022. Depois de aprimorar sua arte em clubes como Charlton Athletic, Everton e RB Leipzig, Lookman encontrou seu caminho no time com sede em Bergamo, que oferece desempenhos consistentemente excelentes. Em 77 jogos pela Atalanta, ele marcou impressionantes 33 gols, consolidando seu status como um dos jogadores mais importantes do clube.

As contribuições de Lookman foram fundamentais para o triunfo da Atalanta na UEFA Europa League na época passada, mostrando o seu talento, precisão e capacidade de vencer jogos. Os seus esforços valeram-lhe o prémio de Jogador da Temporada da Atalanta por duas campanhas consecutivas, sublinhando a sua importância para a equipa. Além disso, as suas atuações estelares nos palcos europeus e nacionais foram reconhecidas com o prestigiado prémio de Futebolista Africano do Ano em 2024.

Detalhes da partida

O Inter tem 53% de acerto na vitória sobre o adversário.

O Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos.

A Atalanta venceu três jogos nas últimas cinco partidas.

Inter vs Atalanta – Dicas de Apostas e Probabilidades:

Inter vencerá nos pênaltis – 5/1 com bet365

Lautaro Martínez marcará primeiro – 5/1 com William Hill

Inter 1-1 Atalanta – 2/11 com skybet

Lesões e notícias da equipe:

Benjamin Pavard, Raffaele Di Gennaro e Francesco Acerbi aparecem na lista de baixas do Inter.

A Atalanta provavelmente perderá as presenças de Mateo Retegui e Gianluca Scamacca na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 141

Inter venceu – 78

Atalanta venceu – 27

Jogos empatados – 36

Escalação esperada:

Escalação prevista do Inter de Milão (3-1-4-2):

Verão (GC); Bisseck, de Vrij, Bastoni; Calhanoglu; Dumfries, Dimarco, Barella, Mkhitaryan; Thuram, Martinez

Escalação prevista do Atalanta BC (3-4-1-2):

Carnessecchi (GK); Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalico; De Ketelaere, lookman

Previsão de partida:

A Atalanta é atualmente líder da Série A, enquanto o Inter é o atual campeão da Suppercoppa Italiana. Esperamos que este jogo termine empatado mesmo após 120 minutos. Se olharmos para a capacidade do Inter de resistir à pressão nas grandes ocasiões, esperamos que avance para a final graças à disputa de pênaltis.

Previsão: Inter 1-1 Atalanta. O Inter vencerá nos pênaltis.

Detalhes da transmissão:

Índia: GXR World

Estados Unidos: Paramount+

Reino Unido – Premier Sports

