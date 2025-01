Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Inter de Milão x Empoli

O Inter está apenas três pontos atrás do líder Napoli.

O Inter de Milão continuará sua busca pelo 21º título da Série A e receberá o Empoli no San Siro em sua 20ª partida pelo campeonato. Os nerazzurri perderam dois pontos cruciais no último jogo e também a chance de ultrapassar o líder do campeonato, o Napoli, na classificação. Porém, ainda pode alcançar o líder da tabela e assumir a primeira colocação após a vitória na segunda-feira. Sem dúvida, ele é um dos favoritos para conquistar o título deste ano e defender o título, mas deve evitar erros.

O Empoli, por outro lado, luta pela consistência. Eles acharam muito difícil conseguir uma vitória no tabuleiro e subir na tabela. Com 20 pontos após quatro vitórias, oito empates e derrotas cada, os visitantes ocupam a 13ª colocação na classificação. O Empoli Blues não vence há cinco jogos e a última vitória remonta a mais de um mês atrás. A equipe entra nesta partida depois de uma derrota por 1-3 na visita ao Lecce.

Começo

Segunda-feira, 20 de janeiro, 1h15 IST

Local: San Siro

Forma

Inter de Milão (em todas as competições): WLWWW

Empoli (em todas as competições): LDLLL

Jogadores para assistir

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

O internacional argentino será o homem a observar pelo Inter de Milão antes deste jogo. Martínez tem sido um pilar dos gigantes italianos e já os levou ao limite várias vezes. Conhecido pela agressividade, velocidade e jogo combinado, Lautaro é um dos melhores atacantes desta geração. Ele marcou nove vezes nesta temporada em todas as competições, incluindo um gol na última partida.

Sebastián Espósito (Empoli)

Sebastiano Esposito tem atuado em um nível completamente diferente pelo Empoli nos últimos jogos. Ele está em alta e fez uma descrição fenomenal de si mesmo em sua temporada de estreia no Empoli Blues. O atacante italiano é tecnicamente inteligente e lê muito bem o jogo. Esposito marcou nove gols nesta temporada em várias competições, incluindo seis gols nas últimas sete partidas.

Detalhes da partida

O Empoli sofreu 69 gols contra o Inter, o maior número contra qualquer rival na Série A

O Inter venceu 13 dos últimos 14 jogos contra o Empoli

A última vez que as duas equipes empataram foi em 2015.

Inter de Milão x Empoli: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Inter de Milão – 1/4 pela bet365

Dica 2: Marcus Thuram marcará a qualquer momento – 5/4 pela skybet

Dica 3: Inter vencerá a zero – 21/20 por WilliamHill

Lesões e notícias da equipe

O Inter de Milão perderá os serviços de Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Joaquin Correa, Raffaele Di Gennaro e Yann Aurel Bisseck

Ola Solbakken, Petro Pellegri, Saba Sazonov e Nicolas Haas não estarão disponíveis para seleção.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 26

Vitórias do Inter de Milão – 23

Empoli vence – 3

Empates – 1

Escalação planejada

Inter de Milão (3-1-4-2):

Verão; Darmian, de Vrij, Bastoni; Asllani; Dumfries, Barella, Zielinski, Augusto; Thuram, Martinez

Empoli (3-4-2-1):

Vásquez (GK); Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Colombo, Henderson; Esposito

Previsão

Espera-se que o Inter de Milão saia vitorioso e some três pontos à sua contagem.

Previsão: Inter de Milão 2-0 Empoli

Radiodifusão

Índia: Mundo GXR

Reino Unido: TNT Sports 2

Estados Unidos: fubo TV, Paramount+

Nigéria: DStv Now, SuperSport

