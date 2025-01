Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Leganés x Atlético de Madrid

O Atlético atualmente lidera a classificação, mas precisa manter o ritmo de vitórias.

O líder da LaLiga, Atlético de Madrid, enfrentará o CD Leganés na vigésima partida da temporada no campeonato. O Atlético está voando mais alto do que nunca e nesse processo alcançou o topo da tabela com 44 pontos em 19 jogos. Eles têm estado impecáveis ​​nos últimos meses e chegam a esta partida com quinze vitórias consecutivas em todas as competições. Os vermelhos e brancos mostraram determinação e carácter para subir ao primeiro lugar e deverão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter o ritmo.

O CD Leganés, por sua vez, fez um balanço normal de si mesmo. Aproxima-se da zona de despromoção e procura um grande renascimento. Os Pepinos têm lutado para se manter consistentes e alcançar resultados positivos nos primeiros 19 jogos, mas ainda podem se recuperar para evitar o rebaixamento. Com 19 pontos, quatro vitórias, sete empates e oito derrotas, o Leganés ocupa a 19ª colocação na classificação, a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Começo

Sábado, 18 de janeiro, 20h45 IST

Local: Estádio Municipal Butarque

Forma

Leganés (em todas as competições): WDW-LW

Atlético de Madrid (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Dani Raba (Leganés)

Dani Raba tem estado em excelente forma pelo Leganés nesta temporada. Ele teve um desempenho extremamente bom e fez contribuições notáveis ​​em ambos os lados do campo. Ele é conhecido por suas proezas técnicas e sua capacidade de fazer as coisas acontecerem com a bola.

A versatilidade de Raba combinada com suas habilidades de jogo fazem dele uma forte proposta para sua equipe. O jogador de 29 anos tem em média três recuperações de bola por jogo e também soma dois gols e três assistências como resultado de seus esforços.

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)

Alexander Sørloth revelou-se uma contratação digna para o Atlético de Madrid. O atacante norueguês teve um início de carreira brilhante em Espanha e consolidou-se como um dos principais jogadores da sua equipa. Sørloth traz muita capacidade ofensiva ao conjunto do Atlético e os resultados estão à vista de todos. Ele marca um gol em média a cada 97 minutos e marcou oito vezes no processo, incluindo dois gols no último jogo.

Detalhes da partida

O Atlético de Madrid venceu os últimos 15 jogos.

Leganés não vence há nove jogos contra o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid conseguiu não sofrer golos em 78% dos jogos contra o CD Leganés

Leganés x Atlético de Madrid: dicas de apostas e odds

Dica 1: Atlético de Madrid vence – 1/2 pela bet365

Dica 2: Alexander Sørloth marcará a qualquer momento – 6/4 pela bet365

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 6/5 pela skybet

Lesões e notícias da equipe

Enric Franquesa está lesionado e perderá o jogo com o Leganés.

Os visitantes não poderão contar com os serviços de Thomas Lemar.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 10

Leganés vence – 0

Atlético de Madrid vence – 6

Empates – 4

Escalação planejada

Leganés (4-2-3-1):

Dmitrović; Altimira, Sergio, Nastasic, Sáenz; Rodríguez, Cisse; Juan Cruz, Rodríguez, Munir; Miguel de la Fonte

Atlético Madrid (4-4-2):

Oblak (GK); Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Álvarez

Previsão

O Atlético de Madrid está a todo vapor neste momento e derrubou todos que cruzaram seu caminho. Esperamos que este jogo da LaLiga também lhes corra bem.

Previsão: Leganés 1-3 Atlético Madrid

Radiodifusão

Índia: Mundo GXR

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.