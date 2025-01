Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Manchester United x Southampton

Os Red Devils enfrentarão o time de pior desempenho da divisão.

O Manchester United retornará à sua base para receber o Southampton em sua 21ª partida na Premier League. Os Red Devils estão prontos para voltar às vitórias no campeonato depois de uma série de resultados decepcionantes e desfavoráveis. O United derrotou o Arsenal na terceira rodada da FA Cup no fim de semana passado e está muito confiante para esta partida. Qualquer coisa menos do que uma vitória comprometerá seriamente o sonho de jogar no futebol europeu na próxima temporada.

O Southampton, por outro lado, tem os seus próprios problemas. Foi uma temporada miserável e as coisas não melhoraram em nada. O Saints luta contra o rebaixamento e está na parte inferior da tabela com 16 derrotas em 20 jogos.

Eles estão desesperados para virar as coisas a seu favor e esperam que um milagre aconteça. Além disso, a sequência de vitórias fora de casa está causando muita preocupação enquanto eles se preparam para viajar para Old Trafford.

Começo

Sexta-feira, 17 de janeiro, 1h30 IST

Local: Old Trafford

Forma

Manchester United (em todas as competições): WDLLL

Southampton (em todas as competições): WLLLD

Jogadores para assistir

Lisandro Martínez (Manchester United)

O internacional argentino tem atuado consistentemente em um nível excepcional pelo Manchester United nesta temporada. Ele tem sido sólido na defesa e também fez contribuições notáveis ​​​​no ataque. Os instintos defensivos de Lisandro combinados com a sua experiência fazem dele um dos melhores defesas-centrais da Inglaterra.

Martínez é um verdadeiro defesa-central, que joga com bola e tem um estilo de jogo agressivo. Ele tem uma média de 4,3 recuperações de bola por jogo e também tem duas contribuições para gols em seu nome.

Tyler Dibling (Southampton)

O Southampton vai contar com seu alvo, Tyler Dibling, para levá-los além da linha contra os Red Devils. O meio-campista nascido em 2006 vem subindo na hierarquia e tem se apresentado muito bem em todas as competições. Mesmo aos 18 anos, Dibling subiu na hierarquia e tem todas as características para ter sucesso.

Ele é tecnicamente experiente e também pode atuar como ala esquerdo e direito se necessário. O prodígio vem sendo testado como atacante e o resultado tem sido muito positivo, já que o jovem marcou dois gols no último jogo.

Detalhes da partida

A última vez que o United perdeu um jogo contra o Southampton foi em janeiro de 2016.

O Southampton não vence há 17 jogos fora de casa na Premier League

Esta partida tem média de três gols por jogo

Manchester United x Southampton: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Vitória do Manchester United – 1/3 por BETFRED

Dica 2: Rasmus Hojlund marcará a qualquer momento – 6/5 pela UNIBET

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 4/5 pela skybet

Lesões e notícias da equipe

O Manchester United sentirá falta de Mason Mount e Luke Shaw, enquanto Marcus Rashford e Victor Lindelöf permanecem em dúvida.

Gavin Bazunu, Ross Stewart, Juan Larios e Jack Stephens não estarão disponíveis para o Southampton.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 47

Vitórias do Manchester United – 29

Vitória do Southampton – 7

Empates – 11

Escalação planejada

Manchester United (3-4-2-1)

Onana (GK); De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernández; Hojlund

Southampton (3-4-1-2)

Ramsdale (GK); Madeira, Bednarek, Harwood-Bellis; Walker-Peters, Aribo, Downes, Sugawara; Fernández; Armstrong, Dibling

Previsão

O Manchester United é o favorito para vencer esta partida e voltar a vencer na primeira divisão inglesa.

Previsão: Manchester United 3-2 Southampton

Radiodifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, TV esportiva

