Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Monza x Fiorentina

O Biancorossi enfrentará o Gigiliati na 20ª rodada da Série A.

Monza receberá a Fiorentina na última partida da 20ª rodada da Série A, na noite de segunda-feira. Monza tomou a decisão de contratar a lenda do AC Milan, Alessandro Nesta, mas suas credenciais de treinador sempre foram uma preocupação e atualmente eles se encontram no último lugar da Série A, já que parecem destinados ao rebaixamento. Nesta foi demitido e substituído por Salvatore Bocchetti.

Em 19 jogos conquistou apenas 10 pontos no placar e está sofrendo muito nesta temporada. Terá que dar o seu melhor para conseguir tirar algo do jogo que deixe os seus adeptos felizes.

A Fiorentina ampliou sua seqüência de vitórias consecutivas para cinco jogos em todas as competições, ao perder por 3 a 0 em casa para o Napoli na última vez. Eles venceram quatro vezes nos últimos seis jogos fora de casa na Série A, empataram uma vez e perderam uma vez. No geral, é uma equipa de qualidade e que terá fome de vencer neste jogo fora de casa.

No início da temporada, parecia que eles estavam na corrida pelo título, mas do jeito que as coisas estão, eles estão fora da corrida pelo título. Eles somam 32 pontos em 18 jogos e estão na sexta colocação na tabela. Considerando a sua forma, até Monza será um grande desafio para La Viola.

Começo:

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 19h45, Reino Unido.

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 01h15 IST

Local: Estádio Brianteo

Forma

Monza (em todas as competições): LLLLL

Fiorentina (em todas as competições): LDLDL

Jogadores para assistir

Gianluca Caprari (Monza)

Caparari pode marcar com voleios estrondosos e ataques de longo alcance, driblar os adversários e ter excelente visão de passe. Ele desempenha um papel crucial no ataque do Monza e é de grande importância para eles. No geral, a temporada do Monza tem sido muito ruim, mas o desempenho de Caprari tem sido positivo para eles.

Embora o italiano não tenha conseguido levar a sua equipa à vitória em muitas ocasiões, ele sempre tenta não decepcionar a sua confiança. Caprari é um jogador que demonstra muita paciência e tranquilidade em campo. Estatisticamente, sua temporada tem sido ruim, assim como sua equipe, em 19 jogos marcou apenas dois gols e deu uma única assistência.

Ricardo Sottil (Fiorentina)

Sottil se tornou um jogador extremamente criativo em posições mais profundas. Ele vê o jogo muito bem. Sua capacidade de ocupar espaços amplos para receber a bola de companheiros mais recuados significa que ele pode atuar como um jogador de ligação entre o terço defensivo e o terceiro ofensivo da Fiorentina.

O italiano é um jogador agressivo que pressiona alto e com intensidade. Sottil tem um ritmo decente e com sua habilidade letal de cruzamento pode ajudar seus companheiros a fazer gols. Ele também tem truques na manga que o ajudam a ultrapassar facilmente os defensores. Em 15 jogos marcou um gol e deu uma assistência. Sottil tem uma precisão de passe de 81% em média por jogo.

Detalhes da partida

A última partida terminou empatada.

O número médio de gols em jogos entre Monza e Fiorentina é de 3

Ambas as equipes perderam o último jogo.

Monza x Fiorentina: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – Este jogo terminará empatado – 5/2 pela bet365

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados abaixo de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Danilo D’Ambrioso estará suspenso por cartão vermelho na última partida. Georgios Kyriakopoulos, Roberto Gagliardini e Matteo Pessina estão lesionados em Monza.

Edoardo Bove, Cristiano Biraghi e Albert Gudmundsson estão lesionados. Os demais jogadores estão à disposição da Fiorentina.

Frente a frente

Partidas: 6

Monza: 1

Fiorentina: 3

Gravatas: 2

Escalações planejadas

Escalação prevista do Monza (3-4-2-1):

Turati (GK); Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; partícula

A escalação prevista da Fiorentina (3-4-2-1):

De Gea (goleiro); Valentini, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltrán, Sottil; Kean

Previsão de partida

Monza precisa de um milagre para sair desta situação. Apesar de estar em má forma, a Fiorentina tem alguns pontos e tentará somar os três quando enfrentar o Monza. Com certeza será uma partida emocionante, muito provavelmente esta partida terminará empatada.

Previsão: Monza 1-1 Fiorentina

Radiodifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: TNT Sports2

Estados Unidos: fubo TV, Paramount+

Nigéria: SuperSport, DStv

