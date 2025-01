Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Nantes x AS Monaco

Les Canaris enfrentará o Le Rocher na 17ª rodada da Ligue 1.

O Nantes de Antoine Kombouare começou bem a temporada, mas à medida que o campeonato avançava perdeu força e agora se encontra um pouco acima da zona de rebaixamento. Em casa, enfrentará o AS Monaco, que busca consolidar sua posição entre os três primeiros colocados. Na última partida, a equipe conquistou um ponto após um empate renhido com o Lille, que terminou com o placar de 1 a 1. Eles certamente tentarão aproveitar o fator casa quando enfrentarem o Mônaco.

Sob o comando de Adi Hutter, o AS Monaco tem sido divertido de assistir durante sua gestão. Apesar de ter perdido para o PSG na última partida pelo Troféu dos Campeões, é uma equipe capaz de se recuperar de uma derrota e os torcedores certamente esperam que volte a vencer. No início da temporada, o Mônaco estava na disputa pelo título, mas sua forma piorou e atualmente, com 30 pontos no placar, está na terceira colocação. Com certeza será um confronto delicioso.

Começo:

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 18h00 Reino Unido, 23h30 IST

Local: Estádio Beaujoire – Louis Fonteneau

Forma

Nantes (em todas as competições): DWLWD

AS Monaco (em todas as competições): LWLDL

Jogadores para assistir

Juan Lepenant (Nantes)

Ele se comunica bem com os jogadores ao seu redor quando inicia a pressão e trabalha duro para garantir que a forma do meio-campo seja mantida. O francês está sempre de cabeça erguida, olhando em volta e sempre atento à situação. Ele sempre permanece calmo sob pressão e gosta de vencer seus adversários em duelos um contra um.

Ele também pode atuar como pivô do meio-campo, coletando bolas dos zagueiros e distribuindo-as rapidamente para frente. Lepenanat sempre recua para ajudar seus companheiros na defesa. Em 13 jogos da Ligue 1, ele marcou dois gols e deu uma assistência até o momento.

Takumi Minamino (AS Mônaco)

Minamino nem sempre utiliza uma determinada corrida ou tipo de posicionamento que lhe permita receber passes, mas sempre busca novas soluções. Os japoneses gostam de procurar espaços livres no terço final e explorá-los. Seus cruzamentos e passes fazem dele uma grande ameaça para o time adversário. Minamino sempre tem um ótimo primeiro toque e com sua visão consegue entregar ótimas bolas na área.

Com a bola nos pés, ele pode criar chances de gol e marcar sozinho. Embora estatisticamente não esteja fazendo uma boa temporada, o impacto no jogo é enorme. Em 14 jogos do campeonato, ele marcou apenas um gol e deu uma assistência.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o AS Monaco.

O número médio de golos em encontro entre Nantes e AS Mónaco é 4.6

FC Nantes vence 26% do tempo, AS Monaco vence 30%

Nantes x AS Monaco: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – Mônaco vencerá esta partida – Aposta 5/6 bet365

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 2,5

Lesões e notícias da equipe

A equipa da casa apresenta alguns problemas de lesão. Tino Kadewere e Adel Mohamoud estão lesionados e não estarão disponíveis contra o Mônaco.

Krepin Diatta, Mawissa, Diop e Folarin Balogun estão lesionados na equipa visitante. O resto dos jogadores estão aptos para jogar.

Frente a frente

Partidas: 57

Nantes: 11

AS Mônaco: 31

Empates: 15

Escalações planejadas

Escalação prevista do Nantes (4-1-4-1):

Lopes (goleiro); Amian, Castelleto, Zezé, Cozza; Chirivella; Tomás, Lepenant, Augusto, Ganago; Ablino

Escalação prevista do AS Monaco (4-2-3-1):

Kohn (GK); Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Golovin, Zakaria; Akliouche, Minamino, Seghir; IIeníjena

Previsão de partida

O Nantes começou a temporada de forma constante, mas depois de alguns jogos o seu desempenho piorou e começou a obter resultados ruins. Cada vez que as duas equipes se enfrentaram a torcida gostou e desta vez também esperamos o mesmo. A equipe visitante provavelmente vencerá a partida.

Previsão: Nantes 1-4 AS Monaco

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: beIN Sports, Ligue 1 Pass

Estados Unidos: fuboTV

Nigéria: Canal +2 Sports Africa

