Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de OGC Nice x Stade Rennais

No coração de Nice, onde as águas azuis da Riviera Francesa beijam a Promenade des Anglais e o encanto do centro histórico sussurra histórias de história, os jogos da 16ª jornada da Ligue 1 levam-nos ao estádio Allianz Riviera de Nice, onde é o OGC Legal. estão prontos para enfrentar o Stade Rennais FC.

OGC Nice, atualmente em sexto lugar na classificação da Ligue 1, está em uma batalha acirrada por um lugar entre os quatro primeiros. Com 24 pontos acumulados em 15 jogos, a sua campanha tem sido um misto de resiliência e inconsistência, com seis vitórias, seis empates e três derrotas. A diferença positiva de gols de +9 reflete seu sólido desempenho defensivo e ofensivo, embora não tenha tido a capacidade de conseguir mais vitórias.

Na próxima partida contra o Rennes, o Nice tentará aproveitar o fator casa e somar três pontos cruciais. Uma vitória poderá colocá-los entre os quatro primeiros, reforçando as suas ambições de qualificação europeia. Com o objetivo de subir na tabela, o Nice precisará apresentar uma atuação coesa e determinada para superar um desafiante adversário que é o Rennes.

O Stade Rennais FC, que atravessa atualmente uma campanha desafiadora na Ligue 1, encontra-se numa posição nada invejável na classificação do campeonato. Com apenas 17 pontos em 15 jogos, o seu desempenho foi marcado por inconsistências e fragilidades defensivas, o que levou a oito derrotas e apenas cinco vitórias. Os seus problemas na defesa deixaram-nos vulneráveis, colocando a equipa numa situação precária enquanto luta para recuperar a forma na primeira divisão francesa.

Apesar dos contratempos, o Rennes abordará o próximo confronto contra o OGC Nice com determinação renovada. Este jogo oferece a oportunidade de reviver a temporada e ficar um pouco mais perto da estabilidade no meio da tabela.

Começo:

Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Estádio Allianz Riviera, Nice, França

Forma:

OGC Nice (em todas as competições): WDLWL

Stade Rennais (em todas as competições): WWLWL

Jogadores a serem observados:

Gaëtan Laborde (OGC Nice)

O avançado francês Gaëtan Laborde, de 30 anos, natural de Mont-de-Marsan, construiu uma carreira impressionante em clubes como Bordeaux, Brest, Clermont e Rennes antes de ingressar no OGC Nice. A próxima partida contra o Rennes será sem dúvida um encontro emocionante para Laborde, já que enfrentará seu antigo clube, onde teve atuações louváveis ​​​​com 38 partidas e 14 gols.

Desde que se transferiu para o Nice em 2022, Laborde tem sido uma figura chave da equipe, fazendo 76 partidas e marcando 20 gols. Além do futebol de clubes, ele também desempenhou um papel importante nas categorias de base da França, exibindo seu talento constante em vários palcos. As notáveis ​​contribuições de Laborde foram reconhecidas quando ele ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Ligue 1 da UNFP em novembro de 2021, consolidando sua reputação como um atacante confiável e dinâmico. Quando ele entrar em campo contra o Rennes, todos os olhos estarão voltados para Laborde para ver se ele consegue acrescentar mais um capítulo à sua impressionante carreira.

Steve Mandanda (Rennes)

Steve Mandanda, guarda-redes de Kinshasa, de 39 anos, resume o ditado “a idade é apenas um número”. Forte do futebol francês, Mandanda ganhou destaque pela primeira vez no Olympique de Marselha, onde teve uma carreira lendária, acumulando mais de 300 jogos. Após uma breve saída em 2017, regressou a Marselha para cimentar ainda mais o seu legado antes de ingressar no Stade Rennais FC em 2022. Desde a sua chegada ao Rennes, Mandanda tem sido um pilar de fiabilidade, fazendo 81 jogos e trazendo uma vasta experiência à equipa. equipamento. lado.

No cenário internacional, Mandanda tem sido uma figura chave para os Les Bleus, representando a França com distinção durante um notável período de 14 anos. Com 35 internacionalizações, ele forneceu um apoio inestimável como um ativista experiente, muitas vezes servindo como mentor e líder dentro da equipe. A excelência, o profissionalismo e o comprometimento duradouros de Mandanda continuam a desafiar as limitações da idade, exibindo sua qualidade atemporal entre os cargos.

Detalhes da partida:

Rennes tem 36% de precisão na vitória sobre seus adversários

O Rennes venceu três dos últimos cinco jogos.

O Nice perdeu dois dos últimos cinco jogos.

OGC Nice vs Stade Rennais FC: Dicas e Probabilidades de Apostas:

É bom vencer a partida: 6/5 com a bet365

Gaetan Laborde marca primeiro – 6/1 com vBet

OGC Nice 1-0 Stade Rennais FC – 7/1 com William Hill

Lesões e notícias da equipe:

Pelo Nice, Dante, Melvin Bard e Ali Abdi estarão ausentes na próxima partida.

Pelo Rennes, Alidu Seidu ficará de fora da próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 109

OGC Nice venceu: 44

Rennes venceu: 39

Empates: 26

Escalação esperada:

Escalação prevista do OGC Nice (4-1-4-1):

Granel (GK); Louchet, Rosário, Bombito, Clauss; Boudaoui; Guessand, Bouanani, Ndombele, Diop; Trabalho

Escalação prevista do Rennes (3-5-1-1)

Ordem judicial (GK); Hateboer, Ostigard, Truffert; Assignon, Bias, Matusiwa, James, Nagida; Goiri; Viajante

Previsão de partida:

O Nice tem uma oportunidade de ouro para garantir os três pontos na próxima partida e entrar entre os quatro primeiros. Esperamos que a equipa da casa consiga uma vitória por pouco sobre a equipa do Rennes.

Previsão: OGC Nice 1-0 Stade Rennais FC

Detalhes da transmissão:

Índia – GXR World

Reino Unido – beIN Sports, Ligue 1 Pass

Estados Unidos – Fubo TV

Nigéria – Canal +2 Sports Africa

Nigéria – Canal +2 Sports Africa