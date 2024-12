Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Rangers x Celtic

Celtic venceu os últimos quatro derbies de Glasgow

A 21ª jornada da Premiership da Escócia terá o maior jogo do campeonato até ao momento. O Rangers receberá o Celtic em um confronto de primeira classe. O Rangers está atualmente em segundo lugar com 36 pontos nos primeiros 18 jogos. Os Light Blues somam 11 vitórias, três empates e quatro derrotas na campanha 2024-25.

O Celtic, por outro lado, lidera a Premiership da Escócia com 50 pontos em 18 jogos. Atualmente, eles estão invictos no campeonato e só perderam pontos duas vezes. Os Hoops estão em uma posição muito forte para conquistar o título da liga e uma vitória sobre o Rangers será crucial para eles.

Apesar da diferença de 14 pontos entre as duas equipas, ambas as equipas estarão igualmente motivadas para conquistar uma vitória sobre os seus maiores rivais. O Glasgow Derby é o maior jogo da história do futebol escocês e sempre promete entretenimento e emoção.

Começo:

Quinta-feira, 2 de janeiro de 2024 às 20h30 IST

Local: Estádio Ibrox

Forma:

Rangers (em todas as competições): DLWLD

Celtic (em todas as competições): WWDWD

Jogadores a serem observados:

James Tavernier (Rangers)

O inglês vive uma de suas melhores temporadas até o momento. Ele é bom tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele criou sete grandes chances no campeonato nesta temporada e também tem uma média de 5 recuperações de bola por jogo. Ele precisa estar no seu melhor se o Rangers quiser um resultado positivo contra o Celtic.

Kyogo Furuhashi (Céltico)

O internacional japonês é o melhor marcador do Celtic na liga e é uma das principais razões do sucesso da campanha até ao momento. Ele marcou dois gols contra o St. Johnstone no último jogo do Celtic. A sua confiança estará em alta e o Celtic espera repetir uma exibição semelhante frente ao seu maior adversário.

Detalhes da partida:

A última partida entre essas equipes terminou com vitória do Celtic nos pênaltis.

O Rangers empatou em 2 a 2 com o Motherwell em sua última partida.

O Celtic venceu o St. Johnstone por 4 a 0 em sua última partida.

Rangers vs Celtic: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Celtic vence – 2,34 por aposta

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 1,58 de acordo com 1XBET

Dica 3: Gols acima de 2 – 1,74 da Dafabet

Lesões e notícias da equipe:

Rıdvan Yılmaz e Neraysho Kasanwirjo não estarão disponíveis para a equipa da casa devido a lesões nos isquiotibiais e nos joelhos, respetivamente.

Odin Thiago Holm será a única ausência do Celtic, uma vez que ainda se recupera de problemas nos gémeos.

Frente a frente:

Total de partidas: 86

Rangers venceu: 25

Celta venceu: 46

Empates: 15

Escalação esperada:

Escalação prevista do Rangers (4-1-3-2)

Butland (GK); Tavernier, Sterling, Propper, Yilmaz; Raskins; Dowell, Diomande, Cortés; Sobremesas, Danilo

Escalação prevista do Celtic (4-3-3)

Schmeichel (GK); Valle, Scales, Carter-Vickers, Johnston; Hatate, Bernardo, Engels; Yang, Furuhashi, Kuhn

Previsão de partida:

Esta partida será muito difícil de prever, como quase todas as outras partidas do Derby. Ambas as equipes têm boas chances de vencer. No entanto, o Celtic está em grande forma e pode derrotá-los por uma margem mínima. Nossa previsão de jogo para este é

Previsão: Rangers 1 x 2 Celta

Detalhes da transmissão do Rangers x Celtic:

Índia: JioTV

Estados Unidos: Paramount+

Reino Unido: Sky Sports

Índia: JioTV

Estados Unidos: Paramount+

Reino Unido: Sky Sports