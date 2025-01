Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de RB Leipzig x Sporting CP

Este será o primeiro encontro entre estas duas equipas.

O RB Leipzig prepara-se para defrontar os portugueses do Sporting CP na sétima jornada da fase do campeonato da UEFA Champions League 2024-25. Este emocionante confronto acontecerá na Red Bull Arena na quarta-feira.

O RB Leipzig entra nesta eliminatória depois de um emocionante empate em 3-3 frente ao Bochum, no último jogo. No entanto, a sua forma na UEFA Champions League tem sido uma grande preocupação, depois de perder todos os seis jogos que disputou até agora. A equipa de Marco Rose já está eliminada desta competição com zero pontos, mas espera dar alegria aos adeptos ao vencer os dois jogos que faltam.

Entretanto, o Sporting CP tem boas hipóteses de chegar aos oitavos-de-final, já que está a três pontos dos oito primeiros classificados. Ultimamente, o time tem estado em boa forma sob o comando do novo técnico Rui Borges, que ajudou a equipe a conquistar três vitórias e dois empates nos primeiros cinco jogos. Eles sentirão que têm boas chances de chegar às oitavas de final dada a forma que estão e os adversários que enfrentarão nas próximas duas partidas.

Começo:

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17h45, Reino Unido; às 23h15

Local: Arena Red Bull

Forma:

RB Leipzig (em todas as competições): WLWLD

Sporting CP (em todas as competições): WDWDW

Jogadores para assistir

Benjamin Sesko (⁠RB Leipzig)

Benjamin Sesko é atualmente um dos melhores jovens atacantes da Europa nesta temporada e começa a marcar de forma consistente. Nos últimos quatro jogos, Sesko marcou quatro gols consecutivos, elevando seu total de gols na temporada para 13 em todas as competições. Embora tenha perdido o último jogo devido a suspensão, Sesko está elegível para jogar aqui, o que será um grande impulso para eles.

Viktor Gyokeres (Sporting CP)

Viktor Gyokeres é provavelmente um dos melhores atacantes da Europa no momento e bate recordes a cada jogo que passa. O internacional sueco marcou 32 golos em 31 jogos em todas as competições e também deu mais cinco assistências. Na própria Liga dos Campeões, ele marcou cinco gols em seis jogos e parece um excelente candidato à Chuteira de Ouro deste ano. Nos últimos quatro jogos em todas as competições, ele marcou seis gols, o que mostra a forma que está atualmente.

Detalhes da partida

O RB Leipzig sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na última partida da fase do campeonato

O Sporting CP foi derrotado pelo Club Brugge por 2-1 no último jogo da fase liga

RB Leipzig vs Sporting CP: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Benjamin Sesko marca o primeiro gol – 3/1 com bet365

Dica 2: RB Leipzig vence esta partida – 17/20 com William HILL

Dica 3: Ambas as equipes marcarão neste jogo: 8/13 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O RB Leipzig não tem vários jogadores importantes no banco. A lista inclui Andre Silva, Benjamin Henrichs, Castello Lukeba, Forzan Assan Ouedraogo e Xaver Schlager devido a lesões.

Entretanto, o Sporting CP não poderá contar com a dupla Nuno Santos e Pedro Gonçalves devido a lesões ligamentares e musculares respetivamente.

Frente a frente

Escalação planejada

Escalação prevista do RB Leipzig (4-2-3-1):

Gulasci (GK); Geertruida, Klostermann, Orban; Baku, Haidara, Kampl, Raum; Simons, Openda; Sesco

A escalação prevista do Sporting CP (4-4-2):

Silva (goleiro); Fresnede, Diomande, Inácio, Araújo; Catamo, Hjulmand, Debast, Quenda; Trincão, Gyokeres

Previsão do jogo RB Leipzig x Sporting CP

O Sporting CP tem estado em plena forma sob o comando do novo treinador e vai agora aproveitar as oportunidades que tiver perante uma equipa da casa que não consegue manter a consistência. Considerando a forma de ambas as equipas, esperamos que o Sporting saia vitorioso aqui.

Previsão: RB Leipzig 1-2 Sporting CP

Transmissão do RB Leipzig x Sporting CP

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Esportes,

NÓS – Fubo TV, CBS Sports Network,

Nigéria – SuperSport Máximo 3, DStv Now

