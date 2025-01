Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de RB Salzburg x Bayern de Munique

Thomas Letsch espera uma grande vitória sobre os gigantes alemães.

No coração de Klebheim, onde o charme sereno das paisagens bávaras encontra os sussurros das tradições antigas, o confronto amistoso nos leva à RB Arena Salzburg em Klebheim, onde o RB Salzburg enfrentará o Bayern de Munique.

O FC Red Bull Salzburg, atualmente em quinto lugar na classificação da Bundesliga austríaca, está ansioso para ganhar impulso ao conquistar a segunda vitória consecutiva enquanto se prepara para enfrentar o Bayern de Munique na próxima partida. A confiança deles aumentou com a vitória retumbante por 3 a 0 sobre o Austria Klagenfurt no último jogo do campeonato. No entanto, a dor de uma dura derrota por 3-0 para o PSG na UEFA Champions League ainda persiste, um lembrete dos desafios que temos pela frente no cenário europeu.

Com um confronto assustador na Liga dos Campeões contra o atual campeão Real Madrid no horizonte, o Salzburgo verá o jogo contra o Bayern como um teste crítico à sua resiliência e capacidade de competir contra a elite europeia. Aproveitando o factor casa, pretende aperfeiçoar o seu jogo táctico e físico, igualando os gigantes alemães em intensidade, precisão e velocidade. Um bom desempenho aqui pode servir como um impulso vital de confiança enquanto se preparam para o confronto europeu crucial.

O Bayern de Munique, sob o comando de Vincent Kompany, tem a missão de recuperar o domínio do futebol alemão depois de perder o título da Bundesliga para o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na temporada passada. Determinado a restaurar os dias de glória do Bayern, Kompany já incutiu uma mentalidade vencedora, evidenciada pela sua notável forma esta temporada. Com apenas uma derrota em 15 jogos, o Bayern conquistou 11 vitórias, colocando-o firmemente no topo da tabela da Bundesliga.

A próxima partida contra o Salzburgo oferece a Kompany a oportunidade de experimentar taticamente e dar oportunidades a jogadores mais jovens e menos utilizados. Esta abordagem não só fortalece a profundidade da equipe, mas também garante que haja novos jogadores prontos para contribuir quando necessário. O confronto serve como uma plataforma ideal para avaliar potenciais opções no banco, mantendo ao mesmo tempo o formidável momento do Bayern, tanto a nível interno como na Europa.

Começo:

Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 22h30 IST

Local: RB Arena Salzburg, Klebheim, Áustria

Forma:

RB Salzburgo (em todas as competições): WLDWD

Bayern de Munique (em todas as competições): WLWWL

Jogadores a serem observados:

Nicolás Capaldo (RB Salzburgo)

Nicolás Capaldo, o meio-campista argentino de Santa Rosa de 26 anos, construiu uma carreira impressionante, passando perfeitamente desde seus primeiros dias no Boca Juniors até se tornar uma figura chave no Red Bull Salzburg. Durante sua passagem pelo Boca Juniors, Capaldo teve papel decisivo na conquista da Primeira Divisão Argentina e da Copa da Argentina na temporada 2019-20, mostrando seu talento em um dos palcos mais importantes da América do Sul.

Desde a sua transferência para o Red Bull Salzburg, Capaldo continuou a brilhar, desempenhando um papel crucial no domínio do clube no futebol austríaco. Ele contribuiu significativamente para os títulos consecutivos da Bundesliga austríaca e para o triunfo da Copa da Áustria na temporada 2021-22. Conhecido pelo seu ritmo de trabalho, visão e capacidade de ditar o jogo, Capaldo continua a ser um jogador-chave no meio-campo do Salzburgo.

Enquanto o Salzburgo se prepara para enfrentar o formidável adversário, o Bayern de Munique, a experiência e a compostura de Capaldo serão essenciais. O seu objectivo será inspirar a sua equipa a estar à altura do desafio e a apresentar um desempenho capaz de igualar a intensidade e a qualidade dos gigantes alemães.

Leroy Sané (Bayern)

Leroy Sané, o atacante alemão de 28 anos de Essen, continua sendo um trunfo vital para o Bayern de Munique. Recém-marcado na recente vitória sobre o RB Leipzig, a forma de Sané tem sido fundamental para as proezas ofensivas do Bayern. Sané, que já havia mostrado seu talento no Schalke 04 e no Manchester City, ingressou no Bayern em 2020 e desde então fez mais de 100 partidas e marcou 32 gols pelos gigantes da Baviera.

Sané, também peça fundamental da seleção alemã, disputou 67 partidas internacionais e marcou 14 gols, demonstrando sua consistência no cenário internacional. As suas atuações notáveis ​​valeram-lhe um lugar na Equipa da Temporada de Fantasy Football da UEFA Champions League (2021-22), consolidando o seu estatuto como um dos principais jogadores de ataque da Europa. À medida que o Bayern de Munique avança na sua busca por títulos, as contribuições de Sané continuam cruciais tanto a nível nacional como nas competições europeias.

Detalhes da partida:

A equipe da casa tem 0% de acerto nas vitórias sobre o adversário.

O Salzburgo empatou dois jogos nas últimas cinco partidas.

O Bayern venceu três dos últimos cinco jogos.

RB Salzburg vs Bayern de Munique: dicas e probabilidades de apostas:

O Bayern vencerá a partida.

Harry Kane marcará primeiro

RB Salzburgo – Bayern de Munique 1-4

Lesões e notícias da equipe:

Pelo Salzburgo, Janis Blaswich e Leandro Morgalla perderão a próxima partida

Hiroki Ito e Tarek Buchmann estão na lista de lesionados do Bayern.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas – 04

RB Salzburgo venceu – 00

Bayern venceu – 03

Jogos empatados – 01

Escalação esperada:

Escalação prevista do RB Salzburgo (4-2-3-1)

Schlager (GK); Capaldo, Dedic, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Diambou; Sim, Gloukh, Dorgeles; Ratkov

A escalação prevista do Bayern (4-2-3-1):

Peretz (GK); Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Kane

Previsão de partida:

O Bayern vem depois de uma grande vitória sobre o Leipzig. Eles estariam interessados ​​em ampliar sua seqüência de vitórias quando enfrentarem a seleção austríaca nos próximos amistosos de clubes.

Previsão: RB Salzburg 1-4 Bayern de Munique.

Detalhes da transmissão:

Índia: a ser determinado

Áustria – Olá televisão

Alemanha – Servus TV

Internacional – FC Bayern.tv plus

