Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Real Madrid x Barcelona

El Clássico da final da Supercopa da Espanha decidirá o vencedor.

O Real Madrid enfrentará o FC Barcelona na final da Supertaça de Espanha, na Cidade Desportiva Rei Abdalá. Será com certeza um dos jogos mais assistidos visto que se trata de um Clássico e também da final do torneio espanhol.

Quando falamos da classificação do campeonato, o Los Blancos está na liderança da classificação com 43 pontos em 19 jogos. Até o momento, venceu 13 jogos, empatou quatro e perdeu dois no campeonato. Os Blaugrana estão em terceiro lugar na classificação com 38 pontos em 19 jogos. Até o momento, venceu 12 jogos, empatou dois e perdeu quatro no campeonato.

O Real Madrid venceu o Maiorca por 3-0 e chegou à final da Supertaça de Espanha. O Barcelona, ​​por sua vez, venceu o Athletic Club por 2 a 0 e chegou à final. Será uma competição intensa.

Começo:

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 12h30 IST

Local: Cidade Esportiva Rei Abdullah

Forma:

Real Madrid (em todas as competições): WWWWW

Barcelona (em todas as competições): WWLLW

Jogadores a serem observados:

Kylian Mbappé (Real Madrid):

Kylian Mbappé não teve esse efeito para o gigante madridista na sua primeira época, mas continuará a ser o jogador a observar neste jogo. Ele marcou 13 gols e deu três assistências nos 26 jogos disputados entre competições até o momento nesta temporada. Mbappé é conhecido por seu ritmo vertiginoso.

Raphinha (FC Barcelona):

Raphinha será o jogador a ter em conta pelo FC Barcelona nesta partida. Ele tem sido sensacional nesta temporada com 17 gols e 10 assistências em 26 jogos. Raphinha pode jogar na linha de frente, muitas vezes posicionado na ala direita, mas capaz de jogar na esquerda ou como meio-campista ofensivo.

Sua adaptabilidade o torna valioso por sua flexibilidade tática. O extremo brasileiro possui excelente controle de bola, com capacidade de drible que muitas vezes lhe permite contornar os zagueiros.

Detalhes da partida:

O Real Madrid está invicto há cinco jogos.

Eles venceram o Barcelona na final da Supercopa da Espanha de 2024.

O Barcelona venceu o Real Madrid na final da Supertaça de Espanha de 2023 e também no jogo da Liga 2024/25, no Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Barcelona: dicas de apostas e probabilidades:

Barcelona vence: 2,87 de acordo com 1xBet

Total de gols acima de 2,5: 1,79 de acordo com Parimatch

Ambas as equipes pontuam -Sim: 1,86 de acordo com Winmatch

Lesões e notícias da equipe:

Aurélien Tchouaméni está em dúvida para o jogo com o Real Madrid. Daniel Carvajal, Éder Militão e Jesús Vallejo vão falhar o jogo devido a lesões.

Marc-André ter Stegen vai falhar o jogo com o Barcelona devido a lesão.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 68

O Real Madrid venceu: 25

Barcelona venceu: 31

Empates: 12

Escalação esperada:

A escalação prevista do Real Madrid (4-2-3-1):

Cortesia; Vázquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrigo, Bellingham Jr.; Mbappé

Escalação planejada do FC Barcelona (4-2-3-1):

Szczesny; Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde; Casado, Pedro; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

Previsão de partida:

Será um jogo disputado, mas esperamos que o FC Barcelona supere o Real Madrid devido à vitória sobre eles na última LaLiga Clásico.

Previsão: Real Madrid 2-3 FC Barcelona

Detalhes da transmissão:

Índia: código de fã

Reino Unido: TNT Sports

Estados Unidos: ESPN

Nigéria: a definir

