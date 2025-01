Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Real Madrid x Celta de Vigo

Carlo Ancelotti busca desesperadamente a vitória do Los Blancos.

No coração de Madrid, onde a grandiosidade do Palácio Real se encontra com a energia movimentada da Puerta del Sol, o jogo dos oitavos-de-final da Taça do Rei leva-nos ao Santiago Bernabéu, em Madrid, onde o Real Madrid CF defrontará o Celta de Vigo.

O Real Madrid está se recuperando de uma derrota humilhante por 5 a 2 para o arquirrival FC Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Apesar de Kylian Mbappé ter aberto o marcador para o Los Blancos, os gigantes catalães dominaram o processo para garantir uma vitória retumbante, deixando o Real Madrid com muito em que reflectir.

Na LaLiga, porém, a narrativa continua competitiva. Em segundo lugar na classificação, apenas a um ponto do líder Atlético de Madrid, os homens de Carlo Ancelotti estão firmemente na busca pela glória nacional. Enquanto se prepara para defrontar o Celta de Vigo no próximo jogo no Santiago Bernabéu, o Real Madrid tentará aproveitar o factor casa e reacender o ímpeto vitorioso.

🏟️ Três jogos no Bernabéu numa semana —Real Madrid CF (@realmadrid) 13 de janeiro de 2025

O Celta de Vigo, atualmente 12º na classificação da LaLiga, tem vivido uma temporada de inconsistência, conseguindo apenas sete vitórias em 19 jogos até agora. Apesar das dificuldades, a seleção galega continua determinada a melhorar o seu desempenho nos próximos jogos.

Enquanto se prepara para enfrentar os gigantes espanhóis no icônico Santiago Bernabéu nas oitavas de final da Copa del Rey, o Celta Vigo tentará desafiar as probabilidades e silenciar os torcedores da casa. Eles esperam conseguir uma reviravolta monumental, garantir uma vaga nas quartas de final e dar nova vida à sua campanha.

Começo:

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 02h00 IST

Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha

Forma:

Real Madrid (em todas as competições): LWWWW

Celta de Vigo (em todas as competições): LWWLW

Jogadores para assistir

Kylian Mbappé (Real Madrid):

A estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, teve um início difícil no Santiago Bernabéu, não correspondendo às grandes expectativas que rodeavam a sua chegada. No entanto, a estrela francesa mostrou lampejos de brilhantismo na final da Supertaça Espanhola contra o Barcelona, ​​​​onde abriu o placar para o Los Blancos, apesar da eventual derrota por 5-2.

Num momento em que o Real Madrid atravessa uma fase turbulenta, Mbappé estará ansioso por estar à altura da situação e reafirmar o seu estatuto de vencedor. Quando o Los Blancos receber o Celta de Vigo no próximo confronto da Copa del Rey, Mbappé estará determinado a liderar o ataque e garantir que a capacidade ofensiva do Real Madrid permaneça intacta, levando seu time mais perto da medalha de prata.

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Borja Iglesias, o avançado espanhol de 31 anos de Santiago de Compostela, teve uma trajetória louvável no futebol europeu. Iniciando sua carreira profissional no Villarreal, Iglesias mostrou seu talento no Espanyol e no Real Betis, solidificando sua reputação como atacante confiável. Sua passagem pelo Betis o viu emergir como uma figura-chave antes de embarcar em uma série de empréstimos, incluindo uma temporada de sucesso com o Bayer Leverkusen na Bundesliga.

Atualmente emprestado ao Celta de Vigo, Iglesias fez 19 partidas e contribuiu com cinco gols cruciais nesta temporada, reafirmando sua capacidade de realizar atuações impactantes. Um trunfo vital para a seleção espanhola, a sua experiência e compostura na frente do gol fazem dele um jogador vital enquanto o Celta Vigo se prepara para enfrentar o Real Madrid na Copa del Rey. Iglesias tentará usar a sua finalização clínica e inteligência tática para orientar a sua equipa rumo a uma possível surpresa no Santiago Bernabéu.

Detalhes da partida

O Real Madrid tem quase 59% de acerto nas vitórias contra o Celta.

O Celta venceu três dos últimos cinco jogos.

O Real Madrid venceu quatro dos últimos cinco jogos.

Dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Real Madrid vence a partida – 1/3 com Bet365

Dica 2: Mbappé será o primeiro artilheiro

Dica 3: Real Madrid 1-0 Celta de Vigo – 17/2 com Skybet

Lesões e notícias da equipe

O Madrid não poderá contar com os serviços de Daniel Carvajal e Eder Militão para a próxima partida.

O Celta, por sua vez, sentirá falta de Jailson e Iago Aspas. Alonso recebeu cartão vermelho e perderá a partida.

Frente a frente

Total de partidas: 133

O Real Madrid venceu: 78

Celta de Vigo venceu: 34

Empates: 21

Escalações planejadas

A escalação prevista do Real Madrid (4-2-3-1):

Courtois (goleiro); Vázquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vini; Mbappé

Escalação planejada do Celta de Vigo (4-2-3-1):

Guaitá (GK); Mingueza, Starfelt, Dominguez, Riltic; Moriba, Beltrán; González, Bamba, Cervi; Igrejas

Previsão de partida

O Madrid ficaria arrasado depois de perder para o rival Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Esperamos que o Los Blancos consiga uma vitória apertada sobre o Celta na próxima partida.

Previsão: Real Madrid 1-0 Celta

Radiodifusão

Índia: código de fã

Reino Unido: TNT Sports

Espanha – Aplicativo RTVE Play

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.