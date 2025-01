Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Real Madrid x Mallorca

Los Blancos enfrentará Los Piratas na Supercopa da Espanha.

O Real Madrid viaja até à Arábia Saudita, onde defronta o Maiorca na meia-final da Supertaça de Espanha. Apesar de ter começado mal a temporada, os Los Blancos estão agora no topo da tabela da LaLiga e têm plena confiança porque estão em grande forma. No último jogo, a equipa branca derrotou o Deportiva Minera, da quarta divisão, por 5-0, pela Taça do Rei. Enfrentar o Mallorca não será uma tarefa fácil para eles, já que o Los Piratas conseguiu somar um ponto na LaLiga.

O Pirates não conseguiu avançar para a próxima fase da Copa del Rey porque enfrentou uma grande surpresa: perdeu para o Pontevedra, da quarta divisão, por 3 a 0. Foi uma grande derrota para o time de primeira linha, já que os torcedores expressaram sua frustração nas redes sociais. Agora tem que recuperar a confiança o mais rápido possível, mas conseguir uma vitória contra o Los Blancos será uma tarefa muito difícil.

Começo:

Quinta-feira, 9 de janeiro de 2024 às 19h00 Reino Unido

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 12h30 IST

Local: Cidade Esportiva Rei Abdullah

Forma

Real Madrid (em todas as competições): WWWDW

Maiorca (em todas as competições): LWWLL

Jogadores para assistir

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Sua grandeza como atacante vem de uma rara combinação de velocidade excepcional, finalização clínica e técnica incomparável. Sua habilidade de explorar linhas defensivas com explosões explosivas de aceleração faz dele uma ameaça constante por trás. A capacidade do francês de marcar gols em partidas de alto risco consolida ainda mais seu status como um dos principais jogadores do esporte.

Apesar de muitas críticas e desafios na primeira parte da temporada, ele se adaptou muito bem e agora prova que seus críticos estão errados. A torcida e a comissão técnica estão satisfeitas com seu desempenho no time branco. Em 17 jogos da Liga marcou 10 gols e deu duas assistências. Também na UCL ele marcou dois gols. À medida que a temporada avança, esperamos que ele continue a melhorar.

Mauro Arambarri (Maiorca)

As maiores qualidades do uruguaio estão no drible e no jogo de transição e também defensivamente, no ritmo de trabalho e na determinação para recuperar a posse de bola. É fisicamente robusto e gosta de desmanchar o jogo adversário no centro do campo. Arambarri é especialista em ter a posse de bola e gosta de passá-la imediatamente para os companheiros em espaços abertos. Sua tomada de decisão ajuda sua equipe a manter o equilíbrio no ataque e na defesa. O sul-americano é especialista em vencer faltas e às vezes lança com inteligência para vencer faltas. No geral é um jogador inteligente que será uma ameaça para a equipa branca. Em 17 jogos da La Liga ele marcou quatro gols.

Detalhes da partida

A última partida terminou empatada.

A média de gols em jogos entre Real Madrid e Maiorca é de 2,0

Real Madrid vence 42% do tempo, RCD Mallorca vence 20%

Real Madrid x Maiorca: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: O Real Madrid vencerá esta partida

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados abaixo de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Vinicius Junior ainda está convocado para esta partida, Dani Carvajal, David Alaba e Eder Militão estão lesionados no Real Madrid.

O próprio Costa será o único ausente do Maiorca. O resto dos jogadores estão aptos para jogar.

Frente a frente

Partidas: 47

Real Madrid: 27

Maiorca: 13

Empates: 7

Escalações planejadas

A escalação prevista do Real Madrid (4-2-3-1):

Courtois (goleiro); Vázquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Ceballos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Endrick; Mbappé

Escalação planejada do Mallorca (4-2-3-1):

Sória (GK); Iglesias, Pueblo, Alderete, Rico; Arambarri, Milla; Nyom, Uche, da Costa; yildirim

Previsão de partida

Os Los Blancos estão em grande forma e tentarão continuar a série de vitórias quando enfrentarem o Mallorca. O Pirates sofreu um grande revés ao perder na segunda rodada da Copa del Rey e agora terá pela frente um duro desafio contra o Madrid. Certamente será um confronto emocionante, o time vestido de branco muito provavelmente vencerá esta partida.

Previsão: Real Madrid 2-1 Maiorca

Detalhes da transmissão

Índia: código de fã

Reino Unido: TNT Sports

Estados Unidos: ESPN

Nigéria: a definir

