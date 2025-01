Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Torino x Cagliari

Dois pontos separam as duas equipes no campeonato.

O Torino, que não vence há cinco jogos, enfrentará um Cagliari muito melhor. Este confronto acontecerá na 22ª rodada da Série A. Atualmente, dois pontos separam as duas equipes na classificação geral.

O Torino está passando por dificuldades no momento e o time não vence há cinco jogos. Com isso, caiu para a 11ª posição na classificação, com 23 pontos acumulados até o momento. As lesões foram uma das razões da sua queda, com vários jogadores importantes lesionados. Porém, o lado positivo para eles é que conseguiram somar quatro empates em jogos consecutivos, o que os tirou da pressão por enquanto.

O Cagliari, por sua vez, entra neste confronto de forma sensacional. A equipe de Davide Nicola registrou duas vitórias nos últimos três jogos e empatou outra contra o AC Milan. Esta boa forma levou-os a subir ao 14º lugar na classificação da Serie A. No último jogo, registaram uma vitória dominante por 4-1 sobre o Lecce. Embora tenha impressionado com o seu desempenho ofensivo, é o seu desempenho defensivo que tem se destacado nas últimas partidas.

Começo:

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 19h45 Reino Unido

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 1h15 IST

Local: Estádio Olímpico de Turim

Forma:

Torino (em todas as competições): LDDDD

Cagliari (em todas as competições): LLWDW

Jogadores para assistir

Vanja Milonkovic-Savic (Torino)

O goleiro do Torino está fazendo uma boa temporada entre os postes nesta temporada. Ele já manteve seis jogos sem sofrer golos nesta temporada e também defendeu dois pênaltis dos dois que enfrentou. Até agora, ele fez impressionantes 76 defesas, mantendo uma impressionante taxa de sucesso de 76,8%. É provavelmente uma das razões pelas quais o Torino conseguiu somar pontos fora de casa nesta temporada.

Nadir Luck (Cagliari)

Nadir Zortea está tendo uma temporada fantástica com o Cagliari nesta temporada. Nesta temporada, ele já marcou cinco gols em 18 partidas, apesar de atuar como meio-campista. Atualmente é o artilheiro e chega a esta partida em grande forma. Ele está no placar há três jogos consecutivos e continua sendo uma ameaça real devido às suas investidas no meio-campo.

Detalhes da partida

O Torino empatou em 1 a 1 com a Fiorentina na última partida da Série A

O Cagliari conquistou uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Leece na última partida da Série A

O Torino não conseguiu vencer nenhum dos últimos cinco jogos.

Torino x Cagliari: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Nadir Zortea marca o primeiro gol – 16/1 com bet365

Dica 2: Cagliari vencerá este jogo – 27/10 com William HILL

Dica 3: A partida termina com gols abaixo de 3,5 – 1/5 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O Torino tem quatro problemas de lesão no elenco para esta partida. O quarteto formado por Duvan Zapata, Ivan Illic, Mergim Vojvoda e Perr Schuurs está afastado devido a lesões. Além disso, Ali Dembélé cumpre suspensão após se lesionar na última partida.

Já o Cagliari não poderá contar com os serviços de Zito Luvumbo, que está lesionado no tornozelo. Por outro lado, Giuseppe Ciocci será avaliado antes da partida.

Frente a frente

Total de partidas: 21

Turim – 8

Cagliari – 7

Empates – 6

Escalação planejada

Escalação planejada do Torino (4-4-2):

Milinkovic-Savic (goleiro); Pedersen, Maripán, Coco, Masina; Lázaro, Ricci, Tameze, Karamoh; Vlasic, Adams

Escalação prevista do Cagliari (4-4-1-1):

Caprile (GR); Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Pequeno

Previsão de partida

O Torino atravessa um mau momento em comparação com os visitantes que começam a ter um desempenho consistente. Considerando a forma de ambas as equipes, esperamos que o Cagliari saia vitorioso aqui.

Previsão: Torino 0-1 Cagliari

Radiodifusão

Índia – Copa do Mundo Galaxy Racer (GXR)

Reino Unido – TNT Esportes 2

NÓS – fuboTV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DStv

