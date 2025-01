Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Villarreal x Mallorca

Ambas as equipes estão empatadas em pontos após 19 jogos do campeonato.

O Villarreal receberá o Mallorca em sua próxima partida da temporada 2024/25 da LaLiga, no El Madrigal. Eles estão em quinto lugar na tabela de pontos, com 30 pontos em 19 jogos. Venceu oito jogos, empatou seis e perdeu cinco.

Por outro lado, o Mallorca está em sexto lugar na tabela de pontos, atrás apenas do Villareal. Venceu nove jogos, empatou três e perdeu sete.

O Submarino Amarelo entra nesta partida depois de uma derrota contra o Real Sociedad na partida anterior pela LaLiga. Por outro lado, os Bermellones perderam para o Real Madrid no jogo anterior, que foi pela Supertaça de Espanha, e venceram o Getafe no último jogo da LaLiga.

Começo:

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: O Madrigal

Forma:

Villarreal (em todas as competições): LWDLL

Maiorca (em todas as competições): LLWWL

Jogadores a serem observados:

Ayoze Pérez (Villarreal):

Ayoze Pérez é o jogador a ter em conta pelo Villarreal neste jogo. Pérez marcou oito gols em 12 jogos até agora na temporada 2024/2025 da LaLiga. No geral, seus gols marcados em 90 minutos são de 0,98. Além disso, o G/A total de Ayoze Pérez (gols + assistências) é de oito nesta temporada.

Sua participação em gols equivale a 0,98 a cada 90 minutos. Ele é hábil em driblar, finalizar e criar jogadas. Seu ritmo de trabalho e inteligência tática brilham em campo.

Cyle Larin (Maiorca):

Cyle Larin é o jogador a ter em conta pelo Maiorca neste jogo. Ele marcou cinco gols em 16 jogos até agora na temporada 2024/2025 da LaLiga. O G/A total de Cyle Larin (gols + assistências) é de sete nesta temporada.

Sua participação em gols equivale a 0,63 a cada 90 minutos. É um atacante com excelente finalização, velocidade e força. Destacam-se sua habilidade aérea e compostura sob pressão.

Detalhes da partida:

O resultado mais comum de encontros entre Villarreal CF e RCD Mallorca quando Villarreal CF é a equipa da casa é o 1 – 1. Quatro jogos terminaram com este resultado.

Dani Parejo tem mais cartões amarelos (6) do que qualquer outro jogador do Villarreal CF. Manu Morlanes alcançou cinco com o RCD Mallorca.

Os locais ganham 30% dos intervalos, o RCD Mallorca ganha 20%.

Villarreal vs Mallorca: dicas de apostas e probabilidades:

Vitória dos anfitriões: 1,82 de acordo com 1xBet

Total de gols abaixo de 2,5: 1,85 de acordo com 1xBet

Ambas as equipes marcaram -Não: 1,76 de acordo com Winmatch

Lesões e notícias da equipe:

Alfonso Pedraza, Diego Conde e Ilias Akhomach vão falhar o jogo com o Villarreal devido a lesões. Nicolas Pépé e Ramon Terrats são dúvidas para esta partida.

Iván Cuéllar está suspenso para este jogo com o Mallorca. Manu Morlanes está em dúvida para esta partida devido a desconfortos físicos.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 37

Villarreal venceu: 16

Maiorca venceu: 11

Empates: 10

Escalação esperada:

A escalação esperada do Villarreal (4-4-2):

Júnior; Femenia, Foyth, Kambwala, Cardona; Suárez, Comesaña, Parejo, Baena; Gueye, Perez

Escalação planejada do Mallorca (4-4-2):

Contar; Maffeo, Valgent, Raillo, Mojica; Rodríguez, Costa, Mascarell, Darder; Muriqi, Larin

Previsão de partida:

Dado o domínio histórico do Submarino Amarelo em casa frente ao Mallorca, com nove vitórias nos últimos 18 jogos, e a recente luta do Mallorca para marcar, os donos da casa terão a vantagem para uma vitória convincente.

Previsão: Villarreal 2-0 Mallorca

Detalhes da transmissão:

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.