Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Wolves x Nottingham Forest

Vitor Pereira precisa desesperadamente de uma vitória para construir uma rede de segurança para os anfitriões acima da zona de rebaixamento.

No coração de Wolverhampton, onde o legado industrial do Black Country se encontra com a vitalidade cultural dos seus teatros e galerias, o último confronto da 20.ª jornada da Premier League leva-nos ao estádio Molineux do Wolverhampton, onde os Wolves se vão defrontar. contra Nottingham Forest.

Uma vez à beira do rebaixamento, o Wolverhampton Wanderers orquestrou um renascimento notável para dar nova vida à sua campanha na Premier League. Atualmente apenas um ponto acima do Ipswich Town na zona de rebaixamento, os Wolves permanecem em uma posição precária, mas têm mostrado resiliência e determinação nos últimos jogos.

Seu arco de redenção tem sido inspirador, com destaque para vitórias consecutivas sobre Leicester City e Manchester United, seguidas por um empate dramático no final contra o Tottenham Hotspur. Esta série de três jogos sem perder reacendeu as suas esperanças de sobrevivência, mas a consistência continua a ser fundamental enquanto se preparam para enfrentar uma formidável equipa do Nottingham Forest.

O Nottingham Forest está prestes a atingir um marco extraordinário, aproximando-se de um lugar cobiçado na competição de elite do futebol europeu de clubes – a UEFA Champions League. Ocupando o terceiro lugar na tabela da Premier League, com impressionantes 37 pontos em 19 jogos, eles estão apenas dois pontos atrás do Arsenal, segundo colocado. Sob a orientação astuta de Nuno Espírito Santo, o Forest tem mostrado uma forma notável, derrotando adversários formidáveis ​​como Tottenham Hotspur, Manchester United e Brentford.

Ao se preparar para enfrentar o Wolverhampton Wanderers na próxima partida, a equipe estará bem ciente do desafio que seu adversário apresenta. No entanto, impulsionado pelas atuações recentes, o Forest tentará manter a sequência de vitórias e consolidar ainda mais sua posição entre a elite da liga. Esta temporada representa um potencial ponto de viragem para o clube, já que Nuno Espírito Santo procura gravar o seu nome nos anais da história do Nottingham Forest, conduzindo-o à glória europeia.

Começo:

Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Estádio Molineux, Wolverhampton, Reino Unido

Forma:

Lobos (em todas as competições): DWWLL

Nottingham Forest (em todas as competições): WWWWW

Jogadores a serem observados:

Hwang Hee-chan (Lobos)

Hwang Hee-chan, o atacante sul-coreano de 28 anos de Gangwon, se estabeleceu como uma figura-chave no futebol de clubes e internacional. Ele começou sua jornada no Pohang Steelers durante seus anos de formação e progrediu para o Red Bull Salzburg, onde ganhou destaque por seu estilo de jogo dinâmico. Sua carreira o levou ao RB Leipzig antes de ingressar no Wolverhampton Wanderers por empréstimo na temporada 2021-22. As atuações impressionantes de Hwang durante seu período de empréstimo, caracterizadas por sua agilidade, finalização e ritmo de trabalho, lhe renderam um contrato permanente com o Wolves em 2022.

Desde então, ele somou 69 partidas pelo clube, marcando 17 gols e tornando-se parte integrante da formação ofensiva. No cenário internacional, Hwang teve igualmente impacto. Ele desempenhou um papel crucial no triunfo da Coreia do Sul nos Jogos Asiáticos de 2018 e no segundo lugar no Campeonato AFC Sub-23 de 2016. Em particular, seus instintos predatórios ficaram à mostra durante o Campeonato AFC Sub-23 de 2012. onde emergiu como o artilheiro do torneio. A combinação de experiência e talento de Hwang Hee-chan continua a torná-lo um trunfo indispensável tanto para o Wolverhampton Wanderers quanto para a seleção sul-coreana.

Anthony Elanga (Nottingham)

Anthony Elanga, o atacante sueco de 22 anos do Malmo, começou sua carreira no futebol no Manchester United, onde se tornou um talento promissor. Em 2023, mudou-se para Nottingham Forest, estabelecendo-se rapidamente como uma figura chave dentro da equipe. Desde a sua chegada, Elanga disputou 55 partidas e marcou oito gols, impressionando pela velocidade, agilidade e capacidade de penetração nas linhas defensivas. Suas contribuições foram fundamentais na configuração ofensiva de Forest, à medida que ele continua a se tornar um atacante mais completo.

No cenário internacional, Elanga representou a Suécia em 19 partidas, marcando três gols e mostrando seu estilo no cenário mundial. Seu potencial foi reconhecido logo quando ele ganhou o prêmio Jimmy Murphy de Jovem Jogador do Ano na temporada 2019-21. Além disso, ganhou uma experiência valiosa como parte da equipe do Manchester United que terminou como vice-campeão da UEFA Europa League na campanha 2020-21. Com seu conjunto de habilidades e determinação, Elanga está preparada para causar um impacto ainda maior tanto para o Nottingham Forest quanto para a seleção sueca nos próximos anos.

Detalhes da partida:

A equipa da casa tem um aproveitamento de 46% nas vitórias sobre o seu adversário.

Os Lobos perderam dois jogos nos últimos cinco jogos.

O Forest venceu os últimos cinco jogos.

Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest: dicas e probabilidades de apostas:

Os lobos vencerão a partida – 23/10 com bet365

Cunha marca primeiro – 5/1 com vbet

Wolverhampton Wanderers 2-1 Nottingham Forest – 1/10 com Paddy Power

Lesões e notícias da equipe:

Pelos Lobos, Yerson Mosquera e Sasa Kalajdzic ficarão de fora do próximo jogo.

A lista de lesionados do Nottingham inclui Ibrahim Sangare e Andrew Omobamidele.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 83

Lobos venceram – 38

Nottingham venceu – 28

Jogos empatados – 17

Escalação esperada:

Escalação prevista do Wolves (3-4-2-1)

Em (GR); Doherty, bem, Dawson; Semedo, André, Gomes, Ait Nouri; Bellegarde, Cunha; Hwang

Escalação prevista do Nottingham (4-2-3-1):

vender(GR); Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Domínguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Sosa; madeira

Previsão de partida:

O Nottingham pode entrar nesta partida como o principal favorito. Mas os Wolves estão invictos nos últimos três jogos e também derrotaram recentemente o Man United e o Leicester. Esperamos que a equipe da casa consiga uma vitória na prorrogação sobre o Forest.

Previsão: Wolverhampton Wanderers 2-1 Nottingham Forest

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

