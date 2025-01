Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Wrexham x Birmingham City

Ambas as equipes são favoritas para garantir a promoção.

O Wrexham receberá o Birmingham City na EFL League One. São dois dos melhores times de toda a divisão e seu confronto será imperdível tanto para torcedores quanto para neutros. O Wrexham está atualmente em terceiro na tabela de pontos com 51 pontos em 26 partidas.

São 15 vitórias, seis empates e cinco derrotas. Eles são um dos favoritos para garantir a promoção ao Campeonato EFL na próxima temporada.

O Birmingham City, por outro lado, domina a EFL League One com seu extraordinário talento individual e incrível química de equipe. Eles estão na liderança do campeonato com dois jogos a menos. Eles somaram 56 pontos em apenas 24 partidas e podem estar cinco pontos à frente do Wycombe com uma vitória.

Começo:

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Hipódromo

Forma:

Wrexham (em todas as competições): LWLWW

Birmingham City (em todas as competições): WWWWD

Jogadores a serem observados:

Max Cleworth (Wrexham)

O galês é possivelmente o jogador mais consistente da atual temporada. Zagueiro é uma posição que exige muita experiência e maturidade. Porém, apesar de ter apenas 22 anos, Max é um dos melhores zagueiros do campeonato nacional em que atua. Ele também é uma ameaça nas bolas paradas, tendo marcado cinco gols.

Jay Stansfield (cidade de Birmingham)

Jay Stansfield marcou 12 gols em 18 partidas pela EFL League One. Seu posicionamento é uma de suas maiores qualidades, pois lhe permite encontrar espaço na área adversária. Ele marcou três vezes nos últimos seis jogos e chega a este jogo em grande forma de goleador.

Detalhes da partida:

O último jogo entre estas duas equipas terminou com uma vitória do Birmingham City por 3-1.

O Wrexham perdeu por 2 a 1 para o Shrewsbury em sua última partida.

O Birmingham City venceu o Exeter por 1 a 0 em sua última partida.

Wrexham vs Birmingham City: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Birmingham City – 2,20 por aposta

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – Não – 1,84 pela 1XBET

Dica 3: Metas Esperadas – Mais de 1,75 – 1,55 por Dafabet

Lesões e notícias da equipe:

Callum Burton e Lewis Brunt não estarão à disposição da equipe da casa devido às respectivas lesões.

Por outro lado, Lee Buchanan será a única vítima do Birmingham City.

Frente a frente:

Total de partidas: 2

Wrexham: 0

Cidade de Birmingham: 2

Empates: 0

Escalação esperada:

Wrexham (3-5-2)

Okonkwo (GK); O’Connor, O’Connell, Cleworth; Mendy, Rathbone, James, Cannon, Revan; Mullin, Palmer

Cidade de Birmingham (4-2-3-1)

Allsop (GK); Cochrane, Davies, Klarer, Laird; Gardner-Hickman, Leonard; Stansfield, Harris, Wright, maio

Previsão de partida:

Ambas as equipes têm grande talento e são duas das equipes mais temíveis da EFL League One. Seu jogo será decidido por boas margens e nossa previsão de jogo para este é:

Previsão: Wrexham 0-2 Birmingham City

Detalhes da transmissão

Índia: código de fã

Reino Unido: Sky Sports, Sky Go, AGORA

Estados Unidos: Supremo +

Austrália: beIN Sports 3

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.