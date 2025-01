Panagiotis Dilmperis, do Punjab FC, expõe seus pensamentos sobre o adversário antes do confronto com o NorthEast United

Panagiotis Dilmperis também elogiou os seus jogadores.

A ação da Super League indiana (ISL) retorna a Guwahati quando o NorthEast United FC recebe a partida do Punjab FC do Panagiotis Dilmperis no Indira Gandhi Athletic Stadium em Guwahati em 10 de janeiro de 2025 às 19h30 IST.

O técnico do Punjab FC, Panagiotis Dilmperis, dirigiu-se à mídia antes do confronto contra os Highlanders, em uma coletiva de imprensa pré-jogo.

O número de gols sofridos pelos Highlanders foi de 18 no ISL, dos quais 12 aconteceram no segundo tempo. Panagiotis Dilmperis explica a situação: “Acho que há muitas razões por trás disso. A primeira razão é que te ajudaria mais se eu te dissesse que antes do jogo contra o NorthEast United tínhamos apenas nove gols. Fomos a segunda melhor defesa. De repente, isso entrou em colapso. Portanto, não é a segunda metade da temporada. Em alguns jogos tivemos alguns problemas durante o jogo com jogadores lesionados.”

“Não creio que estejamos com dificuldades, na minha opinião, estamos bem. Os jogadores se recuperaram das lesões. Eles precisam de um ou dois jogos para voltar à boa forma. A maioria deles está bem. Se o Petros vier também, o elenco estará completo em todas as posições.”

Esta partida é obrigatória para ambas as equipes, já que a corrida pelos seis primeiros colocados se torna intensa. Falando sobre o adversário, o treinador elogiou o NorthEast United FC e o seu treinador.

“Conheci o técnico do Nordeste em Calcutá. Ele é uma grande pessoa, um grande treinador com certos princípios que são perceptíveis numa equipa. Sabemos que eles têm um certo plano. Sabemos a vantagem que eles têm. Nestes jogos você tem que parar as vantagens, fazer desaparecer as vantagens do adversário. Faça o adversário trazer as desvantagens e o contrário para o seu time. Este é o pensamento de amanhã”, disse Panagiotis Dilmperis.

“O NorthEast United é como um motor. Eles têm certas ferramentas que os fazem funcionar. São campeões da Copa Durand, têm um grande goleiro. Está melhorando a cada dia. Eles também são bons defensivamente, até mesmo no lateral esquerdo. Todos acreditam que Aladdin é a chave. Mas na minha opinião existem 11 chaves e é preciso conhecê-las todas”, disse Panagiotis Dilmperis.

Com a janela de transferências de inverno aberta e os Shers tendo alguns problemas de lesão a considerar, abordando as transferências, o estrategista disse: “Estamos procurando alguns jogadores indianos com potencial que possam apoiar nossa equipe, vindos da ISL ou mesmo da I-League” .

