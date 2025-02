Pankaj Advani vence o campeonato de sinuca indiano, 36. Ouro doméstico em geral

O jogador mais destacado da Índia, Pankaj Advani, garantiu seu 36º Título Nacional Geral e a 10ª Coroa de sinuca masculina no Yashwant Club, em direção a habilidades e determinação. O funcionário da ONGC superou o fracasso precoce de derrotar Brijesh Damani na final, no qual Damani conseguiu pegar o quadro de abertura, o único que exigiria ao longo da partida. O torneio serve como o único evento de seleção para o campeonato asiático e mundial. O desempenho de Advani foi marcado com consistência e precisão.

Depois de ficar na parte de trás do quadro, ele manteve o controle e controlou a tabela, deixando pouco espaço para um erro. Na gaiola final, Advani fez um impressionante intervalo 84, selando o quadro, a partida e o campeonato.

“Como este é o único evento que determina os representantes do país para torneios internacionais, as taxas foram altas”, disse Advani.

O torneio de alta pressão acabou sendo um momento para Advani.

Na fase do grupo, ele sofreu a única perda de competição de Damana, onde conseguiu vencer apenas um quadro. A competição trouxe um retorno irônico na final quando as mesas foram viradas e Advani venceu, deixando apenas um quadro na partida.

O ponto de virada crítico nesta 91ª edição do Campeonato Nacional ocorreu na rodada 48.

Apesar do 4-2 down-honey, no qual ele quase deixou o evento, o campeão mundial retornou a um retorno inesquecível, vencendo a partida por 5-4. Essa tela resistente não apenas salvou sua oferta de torneio, mas também preparou o terreno para o sucesso que ocorreu.

“Havia uma boa noção desse ouro, quando na rodada de 48 rodadas me levou a ricochetear quase do lado de fora da competição. Então eu sabia que esse momento -chave tinha que significar algo ótimo. Fico feliz por merecer ser representado pela Índia em bilhões e sinuca “, disse Advani.

Após o início do campeonato asiático de sinuca a partir de 15 de fevereiro, Advani e Damani agora podem jogar Tricolor no cenário internacional.

