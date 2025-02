Panteras não assinarão Shaq Thompson novamente, permitirá que a seleção anterior da primeira rodada chegue à agência gratuita

A hora do apoiador de Shaq Thompson com o Carolina Panthers acabou, já que a equipe informado Sua antiga seleção de primeira linha não o assinaria novamente, permitindo que Thompson explore suas opções na agência gratuita.

“Agradecemos a liderança e a dedicação do SHAQ nas últimas 10 temporadas”, disse o gerente geral Dan Morgan em comunicado. “Sempre uma fonte de paixão e entusiasmo, ele estava comprometido com essa organização dentro e fora do campo, entrou em seus companheiros de equipe e lutou para tirar o melhor delas. Desejamos a Shaq o melhor à medida que ele avança com sua carreira”.

Thompson completará 31 anos em abril e jogou apenas seis jogos nos últimos dois anos devido a uma lesão. Ele sofreu uma fíbula quebrada na semana 2 da temporada 2023, e então os Aquiles quebraram na semana 4 na última temporada.

Carolina selecionou Thompson com o número de seleção geral 25 em 2015 NFL Draft Fora de Washington. Como perspectiva, Thompson era conhecido por sua versatilidade. Ele jogou segurança, Nickelback, apoiador e algum corredor durante seu tempo com Huskies. Thompson fez a transição para o apoiador no próximo nível.

A melhor temporada de Thompson provavelmente chegou em 2022 antes do erro da lesão, pois acumulou 135 copos combinados e quatro passes derrotados. Em 123 jogos de carreira disputados, Thompson gravou 752 Tacle Combined, 12 capturas, quatro bolas soltas forçadas, 26 passes réus e três interceptações. Seu 470 Tacle Solo ocupa o quarto lugar na história da franquia dos Panteras por trás de Mike Minder, Luke Kuechly e Thomas Davis.