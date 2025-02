Panteras, QB Andy Dalton concorda com um acordo de 2 anos para mantê -lo na Carolina

Atlanta, GA 5 de janeiro: Marechal de Carolina Andy Dalton, GA. (Foto de Rich von Bibersstein/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Os Panteras e o marechal alternativo Andy Dalton chegaram a um acordo sobre um contrato de dois anos para mantê -lo na Carolina.

Ele Panteras anunciou o tratamento Terça-feira. Relatórios da ESPN Adam Schefter que é avaliado em US $ 8 milhões, com US $ 6 milhões em dinheiro garantido e pode aumentar para US $ 10 milhões. As escadas mecânicas contratadas não foram inicialmente informadas.

Dalton jogou pela Carolina como o apoio de Bryce Young por duas temporadas, um período que inclui seis vagas. Ex -jogador de boliche profissional do Cincinnati Bengals, Dalton entrará em sua 15ª temporada na NFL no outono aos 37 anos.

Dalton começou cinco jogos em 2024, depois que Young esteve em Banca no início da temporada para um desempenho baixo. Young retornou ao alinhamento inicial na semana 8 e produziu um final forte à temporada que proporcionou esperança na Carolina de que Young poderia atender ao potencial que a tornou a equipe número 1 no draft da NFL 2023.

Young terminou a temporada ao completar 60,9% de seus passes para 2.403 jardas com 15 touchdowns e nove interceptações em 14 jogos, incluindo 12 vagas. Ele acrescentou 249 jardas em 5,8 jardas por transporte e seis touchdowns por terra. Ele entrará no outono como inquestionável marechal de campo titular depois de seu futuro em Carolina estava em perigo apenas algumas semanas após sua segunda temporada da NFL.

Em Dalton, os Panteras têm um campo de backup confiável e um campo veterano para trabalhar com os jovens à medida que continua a se desenvolver.