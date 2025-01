Paolo Banchero, al rientro dopo 34 partite di assenza, 34 delle quali in una magica sconfitta

Paolo Banchero ha saltato 34 partite, poi è tornato a segnare 34 punti.

L’attaccante di Orlando – tornato in formazione per la prima volta dopo aver trascorso quasi 2 mesi e mezzo a riprendersi da uno strappo al muscolo obliquo – ha dato una possibilità alla sua squadra venerdì sera, ma i Magic sono caduti contro i Milwaukee Bucks 109-106.

“Non l’ho visto, posso dirtelo”, ha detto l’allenatore di Magic Jamahl Mosley. “Ma lui è lui. Il ragazzo ha lavorato duramente per rientrare. E quindi quello che è stato in grado di fare con l’atteggiamento, tirando i tiri giusti al momento giusto, difendendo, lottando, questo ti dice quanto vuole ottenerlo e sostenerlo. È una star per un motivo.”

Banchero ha realizzato 11 su 21 dal campo, in più ha aggiunto 7 rimbalzi, 3 assist e 3 palle recuperate in 27 minuti.

“Mi sono divertito molto”, ha detto Banchero, per la prima volta All-Star la scorsa stagione. “Mi sento bene. Un po’ dolorante. Penso di aver giocato abbastanza bene.”

Ha detto che il lungo recupero dall’infortunio del 30 ottobre contro Chicago ha messo alla prova la sua pazienza, ma venerdì è tornato alla normalità.

“Non credo che fossi affatto di cattivo umore”, ha detto Banchero in un’intervista all’Associated Press riguardo al suo ritorno. “Ma è frustrante. Sai, non ho mai perso così tanto tempo da quando ho iniziato a giocare a basket. Non giocando così a lungo, voglio dire, ero così pronto per la stagione e poi ci sono entrato così presto.” chiedi “perché?” A volte.”

Si è infortunato nella quinta partita della stagione. Venerdì i Magic hanno giocato la loro 40esima partita, uno dei primi punti della stagione.

Durante l’assenza di Bancher hanno fatto meglio di quanto probabilmente si aspettassero.

I Magic, alle prese con una serie di altri infortuni, tra cui lo strappo all’obliquo di Franz Wagner e lo strappo al legamento crociato anteriore di Moritz Wagner, sono entrati venerdì al n. 4 nella Eastern Conference. Hanno perso le prime quattro partite senza Bancher e sono andati 19-11 per il resto della sua assenza. Con la vittoria di venerdì, i Bucks hanno scavalcato i Magic per il numero 1. 4 e ha mandato Orlando al 5° posto in Oriente.

“C’è una convinzione comune in tutta la squadra che chiunque possa farsi avanti in qualsiasi momento”, ha detto Banchero. “I ragazzi si sono impegnati per essere pronti per quel momento. E lo hai visto con ragazzi diversi che si sono fatti avanti ogni sera. È stato davvero incoraggiante per me vedere come abbiamo risposto. Partite ravvicinate, partite ravvicinate contro buone squadre, sta solo andando per renderci migliori.”

L’infortunio di Banchero non ha tolto tempo alla squadra. A volte sedeva alle riunioni degli allenatori ed era sempre in panchina con i suoi compagni di squadra durante le partite, a volte tifando e confortando gli altri.

“Ho dovuto cercare di trovare gli aspetti positivi”, ha detto Banchero. “Ho potuto sedermi, guardare e imparare il gioco attraverso una lente diversa. Ma ora ho decisamente un po’ di rammarico. Sembra che alcune delle cose che avevo mi siano state portate via per un po’. E ora che sono tornato, forse dovrò recuperare il tempo perduto.”