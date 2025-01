Papai Steel Master: D Guksh derrota Leon Mendona para pular na única vantagem

O campeão mundial D Guksh quebrou a defesa de seu compatriota Leon Luke Mendonka na nona rodada para pular a única vantagem no Master Tat Steel. No dia em que R Praggnanandhaa perdeu sua primeira partida com o GM Anish Giri, um veterano P Harikrishna também se viu sob os holofotes, caindo no Vladimir Fedoseev russo-slovino. “Fico feliz por jogar um bom jogo hoje e mais quatro rodadas permanecem, então não penso muito na mesa. Estou feliz em jogar “, disse Gukesh após seu jogo.

Depois de vencer, Guksh elevou seu número para 6,5 ​​pontos dos nove pontos possíveis e meio na frente do Uzbek Nodirbek Abdusattorov e os russos, perdeu o Fedoseev esloveno, que tem 6 pontos.

Praggnanadhaa divide o quarto lugar em 5,5 pontos e acontece se tudo será melhor para os índios.

Os resultados de 9 Masters: Anish Giri (NED, 4,5) derrotaram R Praggnanandhaa (Ind, 5.5); D Guksh (Ind, 6.5) derrotou Leon Luke Mendonca (Ind, 2.5); Vladimir Fedoosev (SLO, 6) derrotou P Harikrishna (4); Jordan Van Forest (Ned, 3,5) Drew Max Wanderdam (3,5); Wei Yi (CHN, 5) tirou de Arjun Erigaisi (Ind, 2.5); Alexey Sarana (SRB, 5) desenhou com Vincent Keymar (Ger, 3,5); Fabiano Caruana (EUA, 5) convocou Norbek AbdoToTorev (UZB, 6).

