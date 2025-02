Paquistão vs Nova Zelândia, Masters Trophy 2025: Preview, equipes, tempo, detalhes de transmissão ao vivo

A nona edição dos Campeões dos Campeões do ICC 2025 começa na quarta -feira com os vencedores da edição de 2017, o Paquistão, adotando a Nova Zelândia na partida de abertura do torneio no National Stadium em Karachi. O Paquistão entra no torneio como mestrado em defesa, derrotando a Índia na edição de 2017, liderada por Sarfaraz Ahmed. Fakhar Zaman foi o jogador da final por seus imperiosos 114 fora de 106 entregas, enquanto Hasan Ali foi nomeado jogador de torneio por seus 13 gols em cinco partidas.

No entanto, o Paquistão não estará muito confiante em se reunir no primeiro torneio da ICC no país desde 1996.

A Nova Zelândia, colocada em um grupo A com a Índia, Bangladesh e o anfitrião do Paquistão, tentará ganhar seu segundo título de troféu após 2000. No entanto, nos recentes torneios da ICC, a equipe criou como uma força para contar com a batalha do título.

O capitão Paquistão, Mohammad Rizwan, disse: “O evento global pareceu ao Paquistão após 29 anos, então acredito que toda a nação está comemorando essa oportunidade histórica. Não há dúvida sobre nossos resultados, trabalhamos duro e aprendemos sobre nossos erros. Esperamos que amanhã jogue bem em Insha’allah.

“Nosso único objetivo é vencer o torneio para o país e nosso povo e esperamos alcançar os resultados desejados”, disse ele.

Equipes:

Paquistão: Mohammad Rizwan (capitão e portão), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Kamran Ghulam, Khushdil Shah, Kahushdil Shah, Mohammad e Shaheen Shaheen Shah.

Nova Zelândia: Mitchell Santner (Capitão), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Matt Henry, Kyle Jamieson, Tom Latham (Facher), Daryl Mitchell, Will O’Rourke, Glenn Phillips, Ravindra Rachin, Nathan Smeth Kane Kane Kane Williamson, Will Young.

Hora: Paquistão versus Nova Zelândia deve começar às 14:30 IST.

Detalhes de definição: O Paquistão versus a Nova Zelândia será transmitido na Star Sports Network.

Transmissão ao vivo: o Paquistão contra a Nova Zelândia será transmitido ao vivo para Jio Hotstar.