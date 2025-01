Paquistão x Índias Ocidentais, 2º dia de teste 3, atualizações de pontuação ao vivo

Paquistão x Índias Ocidentais, 2º dia de teste 3, atualizações ao vivo: O Paquistão retomará o terceiro dia do segundo teste em andamento contra as Índias Ocidentais com 76/4 em Multan. Atualmente, Saud Shakeel e Kashif Ali estão invictos na área, já que os anfitriões precisam de 178 corridas para vencer a partida. No início do domingo, Kevin Sinclair liderou um trio de spin nas Índias Ocidentais para dar aos turistas uma amostra da vitória na série. As corajosas Índias Ocidentais marcaram 244 em seu segundo turno para definir aos anfitriões uma meta assustadora de 254 corridas em um estádio giratório Multan. (Cartão de pontuação ao vivo)

