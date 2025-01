Paquistão x Índias Ocidentais, teste do dia 1, dia 2, atualização do scorecard AO VIVO

Paquistão x Índias Ocidentais, teste do dia 1, 2. Atualizações AO VIVO: O dia 2 do primeiro teste entre o Paquistão e as Índias Ocidentais teve um início sombrio, assim como o dia 1, pois o início do jogo foi adiado devido ao nevoeiro espesso em Multan. Apenas 41,3 saldos foram marcados no primeiro dia, durante o qual o Paquistão se recuperou para 143/4 em Stumps depois de ter cambaleado para 46/4 em um ponto. O batedor Wicketkeeper Mohammad Rizwan e Saud Shakeel estão no caminho certo, já que ambos completaram meio século no primeiro dia. O atacante das Índias Ocidentais, de 23 anos, Jayden Seales, impressionou com três postigos, mas contará com Gudakesh Motie para conseguir mais postigos em condições favoráveis ​​​​ao giro. (PONTUAÇÃO AO VIVO)

