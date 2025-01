Pardeep Narwal jogará no PKL 12! Os fãs de Kabaddi podem ganhar um ótimo presente.

Pardeep Narwal marcou apenas 111 pontos de ataque no PKL 11.

Pardeep Narwal fez história ao atingir 1.800 pontos de ataque na 11ª temporada da Liga Pro Kabaddi (PKL 11). Ele se tornou o primeiro jogador de Kabaddi no mundo a fazer isso e, ao fazê-lo, estabeleceu novos padrões para jovens estrelas emergentes. Deixe-nos dizer que agora saiu uma grande atualização sobre o futuro de Pardeep em PKL.

Atualização sobre o futuro de Pardeep Narwal em PKL

O PKL 11 foi muito ruim para Pardeep Narwal, que marcou apenas 111 pontos de ataque em 20 partidas e o desempenho do Bengaluru Bulls sob sua capitania também foi muito decepcionante. Sua equipe conseguiu apenas 2 vitórias em 22 jogos disputados ao longo da temporada.

Devido a esse fraco desempenho, começaram as especulações de que Pardeep não jogará mais na Liga Pro Kabaddi e poderá se aposentar em breve. Agora, uma boa notícia para os fãs de Kabaddi é que Khel Now soube por suas fontes que ‘Dubki King’ também jogará na 12ª temporada e tentará encerrar sua carreira com boas lembranças com melhor desempenho na próxima temporada. .

A brilhante carreira de Pardeep Narwal

Pardeep Narwal fez sua estreia no PKL jogando pelo Bengaluru Bulls na segunda temporada. Ele não teve muitas oportunidades na primeira temporada, mas na temporada seguinte o Patna Pirates o incluiu em seu time e ele alcançou o estrelato ao ingressar neste time. Pardeep jogou 5 temporadas com o time Patna e nesse período também conquistou o título do PKL três vezes.

Ele ganhou um total de 1.151 pontos de ataque em cinco temporadas enquanto jogava pelo Patna Pirates. Destes, duas vezes ele ultrapassou a marca de 300 pontos de ataque em uma temporada. Depois disso, ele passou três temporadas no time UP Yoddha e enquanto jogava por esse time marcou 530 pontos de raid. Infelizmente, ele não conseguiu repetir o excelente desempenho jogando pelo Bengaluru Bulls na última temporada.

Esperando encerrar sua carreira com boas lembranças.

Pardeep Narwal não tem vivido um bom momento nas últimas duas temporadas, mas as suas capacidades nunca foram questionadas. Apesar do fraco desempenho, ele decidiu entrar no campo Kabaddi mais uma vez. Ele ainda tem muito tempo para melhorar sua preparação física e habilidades antes de jogar a décima segunda temporada. Ele gostaria de encerrar sua carreira com boas lembranças.

