Pardeep Narwal provavelmente jogará na 12ª temporada do PKL

Pardeep Narwal conseguiu apenas marcar 111 pontos no PKL 11.

‘Dubki King’ Pardeep Narwal atingiu a marca de cruzar 1.800 pontos de ataque na 11ª temporada. Ele se tornou o primeiro raider na história da Liga Pro Kabaddi a fazer isso e estabeleceu um número monstruoso para a próxima geração perseguir. Após a 11ª temporada do PKL, uma grande atualização surgiu em relação ao futuro do star raider do PKL, Pardeep Narwal.

Atualização sobre o futuro de Pardeep Narwal

Pardeep Narwal passou por uma má fase na 11ª temporada do PKL. Ele não apenas lutou para marcar pontos, mas o desempenho do Bengaluru sob sua capitania também foi muito decepcionante. Enquanto o time terminou na parte inferior da tabela, o Narwal conseguiu somar 111 pontos em 20 partidas com um aproveitamento de 48,05%.

Vendo seu fraco desempenho, todos sentiram que esta temporada talvez fosse a última de Pardeep. No entanto, agora chegou uma boa notícia para os fãs de Kabaddi. De acordo com fontes do Khel Now, Pardeep Narwal retornará na 12ª temporada e jogará mais uma temporada para encerrar sua carreira em alta.

A carreira estelar de Pardeep Narwal

Pardeep Narwal começou sua carreira no PKL na 2ª temporada com o Bengaluru Bulls. Porém, ele não teve grandes oportunidades e foi contratado pelo Patna Pirates na temporada seguinte, e foi aí que a estrela floresceu. Narwal jogou cinco temporadas pelo Pirates e ganhou três troféus PKL.

Ele marcou 1.151 pontos de ataque para os Pirates nessas cinco temporadas, incluindo duas pontuações de mais de 300 nas temporadas 5 e 7, respectivamente. Mais tarde, ele foi comprado pela UP Yoddhas, para quem Narwal marcou 530 pontos em 3 temporadas. Na temporada passada, Narwal voltou aos Bulls, mas não conseguiu produzir os mesmos números.

Narwal não está em sua melhor forma desde que deixou o Pirates. Sua forma tem diminuído desde então e ele não foi capaz de retornar ou mesmo chegar perto da forma ideal.

Pardeep Narwal pretende terminar com uma nota alta

King Dubki teve uma série de temporadas de baixo desempenho. No entanto, o seu potencial nunca foi o problema, a sua rapidez e agilidade poderiam ser. Apesar das últimas temporadas ruins, a lenda do raid decidiu entrar em campo mais uma vez e buscará uma ótima temporada antes de encerrar sua carreira lendária na Liga Pro Kabaddi.

Ele certamente tem muito tempo para treinar, voltar à forma e adquirir novas habilidades antes de assumir o comando do PKL 12.

O que você acha desta decisão do Rei que já dominou o mundo PKL? Ele deveria continuar sua carreira lendária por mais uma temporada? Ou você acha que eu deveria ter terminado depois de atingir a enorme marca de 1.800 pontos? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários.

