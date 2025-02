Parece que estou jogando no modo de carreira da FIFA

O atacante colombiano tem quatro gols na liga profissional saudita.

Jhon Duran se abriu sobre o que ele sente brincar com Cristiano Ronaldo. O centro da frente colombiano ainda não pode digerir que ele está brincando com Ronaldo. O jogador continuou dizendo que está em um videogame com ele.

O atacante colombiano de 21 anos, que ganhará £ 320.000 por semana sem impostos nos próximos cinco anos, assinou com Al Nassr depois que o clube concordou com uma taxa de £ 64 milhões com a Aston Villa no final de janeiro. Por outro lado, seu contrato de villa era de £ 70.000 por semana antes das deduções.

Como parceiro de greve com Ronaldo, que acabou de completar 40 anos, já foi feito em casa, alcançando quatro gols em seus dois primeiros jogos na Liga Pro Saudita.

Duran, que marcou dois gols contra o Al Ahli na quinta -feira, explicou como era alinhar -se com o ex -jogador do Real Madrid e o Manchester United:

“Parece que eu estava jogando no modo de carreira da FIFA. Estou comemorando objetivos com Cristiano Ronaldo.

O clube de Stefano Pioli manteve seu terceiro lugar com a vitória por 3-2 sobre Ahli. Dois minutos do final, Duran marcou o gol vencedor do jogo depois de abrir o placar com um brilhante esforço individual.

Depois de obter o controle do flanco direito de sua própria metade, ele avançou, ele evitou dois oponentes, entrou na mesa de penalidade e marcou.

O confronto final da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC na noite de segunda -feira enfrenta Nassr contra Persépolis ao longo do caminho.

Apesar dos rivais nacionais por trás de Al Hilal e Ahli em cima da mesa, eles já garantiram uma posição na rodada de 16 pontos com 16 pontos de seus sete primeiros jogos.

Enquanto isso, na Liga Saudita, Al-Iitehad lidera a mesa, enquanto Al-Hilal é o segundo e o Al-Nassr está o terceiro oito pontos atrás do primeiro lugar. Parece que o Al-Nassr está agora na corrida pelo título nesta temporada, depois que parecia estar fora.

