O Paris Saint-Germain se libertou na terça-feira às quartas de final da Copa Francesa, vencendo 2: 0 sobre Le Mans, quando Dunkerque chocou Lille com pênaltis, e Brest venceu os últimos 2: 1 ganhos de Troyes. Defendendo o Masters e os líderes sólidos da Ligue 1, o PSG lançou a página navegada antes do trabalho duro em fevereiro, no qual eles também estão na fase do play-off da Liga dos Campeões. Desejo Doue abriu um placar após 25 minutos depois que o pobre Le Mans se defendeu antes de Bradley Barcola ficar em segundo lugar após 71 minutos.

O zagueiro internacional da França, Presnel Kimpembe, retornou após dois anos de ausência de lesões, que apareceram em campo após 81 minutos.

Embora o recruta de inverno de Khvich Kvaratskhelia ainda precise de tempo para se adaptar ao jogo de Luis Enrique, os parisienses satisferam sua etiqueta como favorita para aumentar o 16º troféu francês.

O técnico do PSG, Luis Enrique, disse: “Nossa equipe é madura e tem recursos.

“Tenho sorte de ter essa banda comigo. GonCalo Ramos jogou uma partida muito boa, Bradley Barcola mostrou seu fluxo comum.

“Devemos dar certeza a todos os jogadores, o nível está crescendo e alto.

“Temos que dar aos jogadores um minuto de jogo para ganhar confiança, mas não estou aqui para dar um presente a eles, queremos ganhar todas as competições, eu realmente gosto dessa banda”, acrescentou.

LIGUE 1 LILLE perdeu a partida, que ele dominou em grande parte por causa das oportunidades desperdiçadas contra Dunkerque, a quarta na Ligue 2.

O meio -campista português Andre Gomes colocou Lille após 85 minutos antes do atacante holandês Kay Tytan nivelado após 96 minutos do jogo para forçar um pênalti.

O enorme desempenho do goleiro Dunkerque Ewen Jouen garantiu a vitória de 5-4 para mover o porto do norte.

Brest, o oitavo da Ligue 1, também experiências, e Abdallah Sima vence o vencedor do último bico do lado da Brittana.

Ibrahim Salah abriu após 49 minutos, mas Hugo Magnetti entrou em sua rede para jogar um Troyesa na vida seis minutos depois.

Sima selou a vitória do povo de Eric Roy em um tempo adicional, dando um chute livre do lado de fora do pé.

Brest enfrentará o PSG na próxima terça-feira na primeira partida da rodada da Liga dos Campeões nos playoffs, perdendo 5-2 com eles na Ligue 1 no fim de semana.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).