Parisha Pa Charcha: Mary Kom, Avani Leshara compartilha as idéias sobre disciplina e foco

Com base nas discussões enriquecedoras iniciadas pelo primeiro -ministro Narendra Modi no sétimo episódio da transmissão da Parisha Pa Charcha 2025 na segunda -feira, na qual contém os lendários atletas Mary Kom, Suhas Lalinakere Yathiraj. “Nossos atletas nos inspiram com resistência, foco e a maneira vitoriosa de pensar. Assista @Mangtec, @suhas_ly e @avanilekhara estão compartilhando dicas sobre como lidar com a pressão do exame durante a paróquia pe -charch “, o primeiro -ministro Narendra Modi dividiu o link para a seção PPC em x.

O oficial do IAS e o medalhista de prata de dois horários Suhas disse: “Sua mente é seu melhor amigo e seu maior inimigo. Independentemente de ser um exame, os desafios da vida, a energia nervosa é algo que todos estão enfrentando.

O boxe da grande Mary Kom fala sobre expectativas, disse: “No começo, foi muito difícil, porque o boxe não é considerado um esporte para as mulheres. Foi difícil para mim. Eu só queria me provar de todas as meninas e mulheres do país, assim eu trouxe a glória para o país, tornando -se um campeão mundial muitas vezes.

O campeão paralímpico de dois tempos Avani acrescentou: “Temos medo de coisas sobre as quais não temos conhecimento. Comecei a adquirir conhecimento e me melhorar, e assim meu medo diminuiu gradualmente.

Este ano, 36 estudantes de todos os estados e UT foram selecionados nas escolas governamentais do conselho estadual/UT, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, Eklavya Model Residential School, CBSE e Navway Vidyalaya.

O Pariksha PA Charcha 2025 abrangerá sete episódios perspicazes, combinando personalidades conhecidas de vários campos para levar os alunos com aspectos básicos da vida e do estudo.

A oitava edição do Parisha Pa Charcha (PPC) 2025, em um formato renovado e interativo, recebeu um reconhecimento generalizado de estudantes, professores e pais em todo o país. Dimpreendido no formato tradicional da prefeitura, a edição deste ano começou uma sessão envolvente com a participação do primeiro -ministro Narendra Modi em cênica Sunder Nursereria, Nova Délhi, 10 de fevereiro.

No episódio inaugural, o primeiro -ministro interagiu com 36 estudantes de todo o país, discutindo tópicos perspicazes, como nutrição e bem -estar, pressão de auto -controle, questionando a si mesmo, arte de liderança, além dos livros -360 graus de altura, descoberta positivos e muito mais. Suas diretrizes ofereceram aos alunos estratégias práticas para resolver desafios acadêmicos, enquanto apoiava a maneira de pensar e a aprendizagem holística.

Quando Pariksha Pa Charcha 2025 ainda está se desenvolvendo, ele continua sendo uma inspiração para os alunos, equipando -os com confiança e resistência a enfrentar desafios acadêmicos e de vida com uma atitude positiva.

(Com exceção do cabeçalho, essa história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).