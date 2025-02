Parker Kligerman fa appello a un camion troppo basso a Daytona

Un analista televisivo a tempo pieno e il pilota NASCAR part-time Parker Kligerman ha affermato che il biglietto a scacchi di apertura del camion e lo ha rapidamente piantato sull’erba del logo Speedway internazionale di Daytona.

È una tradizione vincente che il giornalista Klierman aveva fatto per tutte le sue tre vincite per camion, la prima parte di Talladega nel 2012. Quindi sembrava essere un vero venerdì sera su quella che Kligerman ha definito “la più grande vittoria di My Whole Life al Blatant Postrace Party .

Ma è stata una parte breve: la NASCAR ha respinto Kligerman quando il suo camion è stato trovato troppo basso per un’ispezione postrace. Il Corey Heim è stato dichiarato un nuovo vincitore e l’adattamento all’investimento ha dato all’attore Frankie Muniz i primi dieci nella sua prima carriera. Muniz mantiene il calendario per l’intera auto di carico quest’anno mentre cerca di fare un’altra carriera come autista di automobili.

(Per saperne di più: Frankie Muniz celebra un forte obiettivo di Daytona e non è un attoIn

Kligerman, che si è ritirato da una competizione a tempo pieno alla fine dell’ultima stagione e ha un ruolo più importante nell’analista televisivo quest’anno, ha detto sabato che si sarebbe lamentato del processo mentre si preparava a lavorare per la serie Xfinity per la rete CW .

“La più grande vittoria della mia vita”, ha aggiunto ai social media. “Grazie per tutti i fantastici messaggi. Oltre 700 testi. Non commenterò più finché non potriamo presentare quello che penso sia un caso molto, molto valido.

“Fino ad allora, sono stato completamente concentrato sul mio lavoro (Analista di Xfinity) perché i conducenti e i team meritano una piena attenzione alla massiccia fase di fronte a loro.”

Kligerman ha tagliato il traguardo il primo venerdì sera di quella che la sua quarta vittoria in carriera nella serie di camion, la sua prima vittoria dopo la metà dell’Ohio nel 2022.

La sua celebrazione di Postrace era popolare e si è radunato tra la folla dicendo allo spettatore tra il pubblico “All voi fan qui a Daytona, grazie mille! Dio, adoro questo posto. Adoro la competizione. Adoro vincere.

Klierman lo ha invitato a porre fine alla competizione completa alla fine dell’anno scorso e si sposta dall’altra parte degli sport motoristici con la sua crescente carriera di trasmissione. Scott Borchetta, fondatore del Big Machine Label Group, lo ha supportato per anni, ed è stato un favorito dai fan nonostante non abbia mai vinto le 152 gare nella serie NASCAR Top Cup e Xfinity.

Tuttavia, aveva una carriera rispettabile, ma all’età di 34 anni, Klierman decise di inviare il suo futuro. CW ha l’intero programma di serie Xfinity e NBC Sports chiama Kligannia “uno dei più giovani corrispondenti che hanno mai lavorato come fornitore di pozzi per la NASCAR Cup”.

La proposta è un altro angoscia della NASCAR per Kligerman. Ha quasi vinto la serie Xfinity lo scorso autunno a Charlotte Motor Speedway in rivale, ma la NASCAR ha lanciato un biglietto in ritardo per un secondo prima che Kligerman attraversasse la bandiera bianca, che avrebbe reso la competizione ufficiale.

Invece, Kligerman ha perso la competizione straordinaria. La vittoria lo avrebbe promosso nei playoff della serie Xfinity ed è stato il primo per la serie Klierman.

Reporting Associated Press.

