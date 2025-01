Parte I: Uma ótima atualização de Jimmy Butler, a novela da Fox De’aaron e a loucura do prazo da NBA com Tom Halersroh | Kevin O’Connor Show

No novo episódio de hoje do programa Kevin O’Connor, temos loucura, rumores e notícias do prazo de troca da NBA com Tom Histroh. Primeiro, o nome de Jimmy Butler foi recentemente ligado aos Golden State Warriors. Kevin tem fontes próximas dessa situação que ele precisa ouvir. Além disso, os principais participantes que mostram interesse em Zach LaVine. Kevin e Tom avaliam por que Milwaukee Bucks pode ter que lidar com a estrela do Chicago Bulls se eles querem correr nesta temporada. Além disso, idéias comerciais que envolvem ou afetam Bradley Beal, Kevin Durant, De’aaron Fox, Victor Wembanyama, Myles Turner, Cam Johnson e muito mais.

E o Philadelphia 76ers finalmente o voa e começar a fazer o resto desta temporada? O que Tom e Kevin pensam da idéia dos 10 minutos de Adam Silver? Tudo está neste episódio de monstro do programa Kevin O’Connor!

(0:54) Last Jimmy Butler Commerce Rumor

(21:22) De’aaron Fox no bloco comercial

(33:02) para o tanque ou não para o tanque: touros

(36:35) para o tanque ou não para o tanque: pistões

(39:24) para o tanque ou não para o tanque: Sixers

(43:59) Os marcapassos precisam fazer uma troca?

(46:18) Os dólares precisam fazer uma troca?

(51:52) O Thunder precisa fazer uma troca?

(55:34) 10 minutos?

Stephen Curry #30 dos Golden State Warriors se defende contra Jimmy Butler #22 de Miami Heat. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images)

