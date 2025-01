Partida pelo título dos EUA, aparição de Cody Rhodes e muito mais

Olá a todos e sejam bem-vindos à LIVE COVERAGE e Khel Now RESULTS do WWE Friday Night SmackDown (10 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião, Blesson, e farei companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

O segundo episódio da marca Blue de 2025 será transmitido ao vivo no Moda Center em Portland, Oregon. Este também é o segundo episódio a ir ao ar três horas após a transição da semana passada.

O destaque do episódio da semana passada foi Tiffany Stratton lucrando com seu contrato MITB contra Nia Jax e se tornando campeã feminina da WWE pela primeira vez em sua carreira.

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

Shinsuke Nakamura x LA Knight – Campeonato dos Estados Unidos

Tiffany Stratton pronta para aparecer

Cody Rhodes pronto para aparecer

A rivalidade entre o atual campeão dos Estados Unidos Shinsuke Nakamura e LA Knight começou quando Nakamura atacou Knight em seu retorno em novembro de 2024. Essa rivalidade culminou em uma luta pelo título entre os dois no Survivor Series 2024 PLE, onde Nakamura derrotou Knight para se tornar o campeão dos Estados Unidos.

A vitória encerrou o reinado de 119 dias de Knight e deu início ao terceiro reinado de Nakamura pelo título dos EUA. Nakamura não terminou com Knight enquanto ele continuava seu ataque após o Survivor Series PLE. No episódio da semana passada, Knight retribuiu o favor e atacou Nakamura após a partida contra Andrade.

Este ataque levou ao anúncio de uma revanche entre os dois rivais para o episódio 01/10 do Friday Night SmackDown. Esta será a primeira defesa de título do terceiro reinado de Nakamura nos Estados Unidos.

Tiffany Stratton pronta para aparecer

A nova campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, aparecerá no episódio de 10 de janeiro da marca Blue. Ela fará sua aparição com um novo campeonato personalizado.

Stratton resgatou com sucesso seu contrato do MITB no episódio da semana passada. Stratton aproveitou-se de sua amiga Nia Jax, que estava defendendo o título contra metade da campeã feminina de duplas Noami.

