Partite di basket dell’UEM sotto inchiesta per scommesse sospette

Le società di integrità delle scommesse stanno indagando sulla partita di basket maschile del college di martedì tra il Michigan orientale e il Michigan centrale dopo che diversi bookmaker hanno segnalato attività di scommesse insolite.

Mercoledì, il monitor delle scommesse sportive Integrity Compliance 360 ​​​​ha inviato un avviso ai suoi clienti, che include bookmaker, regolatori statali del gioco, leghe e la conferenza NCAA, affermando che uno scommettitore ha tentato di piazzare “la scommessa più grande fino ad oggi” sul Michigan centrale per coprire lo spread nella prima metà della partita casalinga contro il Michigan orientale.

“Durante l’indagine, l’operatore ha anche trovato due ulteriori quote elevate da due conti in un’altra giurisdizione, entrambi nel Michigan centrale nella prima metà dello spread”, si legge nell’avviso. L’attività è avvenuta nel Connecticut e nel Tennessee, secondo una copia dell’allerta ottenuta da ESPN.

L’avviso rilevava che la partita di martedì era la seconda partita del Michigan orientale contrassegnata con suggerimenti sulle scommesse in questa stagione. IC360 ha anche inviato un avviso relativo ad attività di scommesse sospette sulla partita Wright State-Eastern Michigan del 21 dicembre.

Entrambe erano scommesse discutibili contro il Michigan orientale.

“Siamo stati informati della questione mercoledì e una revisione è in corso”, ha detto a ESPN un portavoce del Michigan orientale in una nota. “Al momento, non sappiamo nient’altro su ciò che potrebbe aver scatenato l’attività sospetta. Stiamo lavorando con la Mid-American Conference e forniremo maggiori dettagli man mano che ne sapremo di più.”

IC360 ha rifiutato di commentare quando contattato da ESPN. Un portavoce del Michigan Gaming Control Board ha dichiarato in una e-mail a ESPN di essere a conoscenza che un secondo monitor di scommesse sportive, l’International Betting Integrity Agency, sta “riesaminando la partita di basket NCAA che ha avuto luogo il 14 gennaio”, ma ha rifiutato ulteriormente. commento. .

L’IBIA ha rifiutato di commentare, citando la politica aziendale.

Il differenziale di punti nella prima metà della partita è iniziato da -3,5 nel Michigan centrale ed è passato a -6,5 un’ora prima della palla a due. Il Michigan centrale ha segnato una tripla negli ultimi secondi portando i Chippewas sul 39-33 a metà tempo.

L’insolita attività di scommesse nei primi tempi fa parte di una tendenza osservata da scommettitori esperti e scommettitori professionisti durante le partite di basket del college la scorsa stagione, comprese le partite che coinvolgono Temple, hanno affermato diverse fonti nel settore del gioco d’azzardo ESPN.

ESPN aveva precedentemente riferito che le autorità federali stavano indagando su un ex giocatore di basket del Temple dopo che una partita della stagione regolare del marzo 2024 tra Temple e UAB era stata segnalata per scommesse sospette.

Diversi bookmaker offshore e almeno un bookmaker statunitense hanno rimosso l’opzione di scommettere sui primi tempi su partite selezionate di questa stagione. Un avviso sulle partite Wright State-Eastern Michigan, una copia della quale è stata ottenuta da ESPN, affermava che la scommessa sospetta era sullo spread del primo tempo di Wright State di -2,5.

“Attualmente esiste la convinzione di un possibile pareggio tra questi scommettitori e gli scommettitori che hanno piazzato scommesse sospette sui mercati del primo tempo in partite marcate la scorsa stagione”, si legge nella nota.

Wright State era in vantaggio sul Michigan orientale per 38-27 a metà tempo. Il Michigan orientale ha vinto la partita 86-82.

Le linee nel primo tempo sono solitamente pari a circa il 50% della distribuzione dei punti dell’intera partita. Il differenziale di punti a partita intera tra il Michigan orientale e il Michigan centrale si è chiuso a -8, mentre la linea del primo tempo si è chiusa a -6,5.

Alcuni degli altri giochi segnalati da bookmaker e scommettitori hanno visto abbastanza azione per chiudere la serie del primo tempo pari o superiore alla serie della partita completa.

“Non potrebbe essere una bandiera rossa più grande chiudere una metà più in alto di una (intera) partita”, ha detto un veterano allibratore di Las Vegas.

Il Michigan orientale gioca sabato a Bowling Green.