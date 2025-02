O capitão australiano Pat Cummins e a esposa Becky foram abençoados com um segundo filho, ela anunciou o casal no sábado. Pat e Becky apresentaram o mundo, Pat e Becky revelaram ao mundo, seu primeiro olhar para a filha, Edi. “Está aqui. Nossa linda filha, Edi Words, não pode descrever o quão encantado e cheio de amor que nos sentimos agora @Patcummins30 “, disse Becky e Pat em seu posto conjunto. Antes, a Cummins perdeu a rota australiana em andamento no Sri Lanka por causa do nascimento de EDI.





Além disso, Cummins e o marcapasso Josh Hazlewood deixarão o próximo troféu dos campeões da ICC devido a lesão. No caso das coisas austral, isso piora lentamente, porque após a lesão de Mitchell Marsha e o choque da pensão de Marcus Stouinis, suas opções de boliche acabaram, e Cummins e Hazlewood são excluídos do torneio devido a problemas com cubos e quadris, de acordo com Crickets. .Au.

Agora, a Austrália precisa de quatro substitutos, com pelo menos dois talentos versáteis que encobrem a perda de equilíbrio e experiência na equipe.

A composição final será anunciada após o segundo teste contra a Sri Lance, atualmente em andamento em Galle.

Marsh se retirou do torneio devido a uma lesão nas costas, que com o tempo piorou e influenciou sua carga no troféu de border-gavascar, onde deixou o último teste. Ele está atualmente em reabilitação.

Cummins sofre do problema do tornozelo, que persistiu durante o troféu de border-gavascar, no qual ele jogou 167 overs, o máximo por cada jogador para pegar 25 couro cabeludo. Hazlewood luta contra o problema do quadril, que ele manteve após se recuperar do lado e tensões de bezerros, o que o excluiu de três partidas de teste da BGT.

Ambos os estimulantes precisarão de um período de reabilitação mais longo antes de receber a autorização para competir. Também há dúvidas nos índios da Premier League (IPL).

Outro compromisso na Austrália no críquete internacional após o campeonato do troféu será a final do Campeonato Mundial da ICC contra a África do Sul em Lord’s em meados de junho.

Equipe preliminar da Austrália para Masters (ainda não foi finalizada): Pat Cummins (C), Alex Carey, Nathan Ellis, Aaron Hardie, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Matt Short, Steve Smith, Mitchell , Mitchell, Mitchell, Mitchell, Mitchell, Mitchell Starc, Marcus Stouinis, Adam Zampa.