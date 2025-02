Pat Riley avrebbe pianto durante il suo incontro con Jimmy Butler

Jimmy Butler ha ufficialmente lasciato Miami Heat ed è ora membro dei Golden State Warriors.

È arrivato per molto tempo e molti rapporti hanno detto che il caldo era felice di vederlo andare.

Ma un nuovo articolo di Athletic Shed’s Light su una conversazione tra Butler e Pat Riley quando le cose sembravano emotive.

Riley si aprì e in realtà iniziò a piangere quando parlava con Butler, ma il suo tentativo di ricostruire un legame con Butler fallì.

“Secondo diversi corpi di campionato con conoscenza dell’incontro, le lacrime sono andate negli occhi di Riley mentre cercava di connettersi a Butler a livello umano. Entrambi gli uomini avevano perso i loro padri e la famosa durezza di Riley è svanita al momento in cui stava pensando a Butler in lutto per la morte di suo padre la scorsa stagione. Ma la vulnerabilità di Riley non è atterrata con Butler. Il giocatore ha visto il comportamento di Riley come “sfrenato”, ha detto una fonte di campionato vicino a Butler. Butler ha lasciato l’incontro più convinto che mai che aveva bisogno di una nuova casa di basket “, afferma il rapporto. Nbacentral.