Pat Riley e o Heat cederam às exigências de Jimmy Butler?

Tem havido muitos rumores nos círculos da NBA sobre o futuro do veterano do Miami Heat, Jimmy Butler. Na manhã de terça-feira, que o Memphis Grizzlies e alguns outros times receberam a notícia de que Butler não tem interesse em estar lá. Uma dessas outras equipes? Fontes me disseram que o Milwaukee Bucks também foi orientado a recuar.

Então Butler quer sair de Miami. Mas ele não quer jogar pelo time com o segundo maior número de vitórias no Oeste. Ou para a equipe liderada por Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. O que você quer? Isto é óbvio. Dinheiro. Quando esse drama começou a se desenrolar:

Jimmy Butler quer ser pago. E quando estrelas como Jimmy começam a se sentir subestimadas, é aí que desenvolvem um olhar errante. No momento, pessoas da liga dizem que o Miami Heat não está pronto para pagar o tipo de extensão que o acampamento de Butler deseja. Butler tem 35 anos, ganha US$ 48,8 milhões e tem uma opção de US$ 52,4 milhões para a próxima temporada, que ele recusará em favor de um contrato de longo prazo. Algo que o Heat provavelmente não dará.

Você pode remover a palavra “provável” da última frase: O Heat não pagará Butler. Sabemos agora que ele não os ama e eles não o amam. A única questão agora é se Pat Riley dará a Butler o que ele deseja: uma mudança para seu destino preferido, um time com aspirações de vencer. e a disposição de dar a ele aquele contrato de longo prazo.

O Phoenix Suns é claramente esse time. Foi amplamente divulgado que os Suns estão no topo de sua lista. A única questão é se Phoenix será capaz de encontrar um novo lar para Bradley Beal, que tem uma cláusula de proibição de negociação que lhe dá o poder de rejeitar qualquer negociação. Eu disse em meu podcast esta semana que o Heat and Suns está trabalhando em negociações de três e quatro equipes para encontrar uma solução. Mas até agora não conseguiram nada.

Beal está listado por US$ 50,2 milhões nesta temporada, US$ 53,7 milhões na próxima temporada e US$ 57,1 no ano seguinte. É extremamente difícil negociar para qualquer jogador que ganhe tanto dinheiro durante a temporada, devido a restrições na agregação salarial, limites de escalação e assim por diante, muito menos para um jogador cujas habilidades tenham diminuído. Beal tem 31 anos e já passou do seu apogeu. Embora ainda seja um arremessador de quedas, ele não tem a mesma rapidez para gerar chutes a partir do drible que teve em suas temporadas de All-Star. E ele nunca foi um grande craque ou zagueiro.

No entanto, basta uma equipe. Talvez uma equipe de reconstrução estivesse disposta a assumir esse dinheiro por mais dois anos e meio, se isso também significasse receber o Phoenix desprotegido primeiro em 2031, além de algumas outras vantagens. Pode valer a pena o golpe. Mas ainda assim, por mais que seja um desafio encontrar um pretendente para Beal, o Heat também precisaria de um pouco de coragem.

No entanto, a influência de Miami sofre se times como Bucks e Grizzlies ouvem algo ruim sobre Butler. Riley cede às exigências de Butler e faz um acordo por Phoenix? Ele se manterá firme e deixará Butler atingir a agência gratuita? Ou ele aceita a melhor oferta disponível, mesmo que seja de uma equipe pela qual Butler não gosta?

Normalmente, uma equipe desistiria se não tivesse alguma garantia de que ele assinaria a longo prazo. Foi o que aconteceu no ano passado, quando o Sacramento Kings não trocou por Pascal Siakam. Os Reis foram informados de que Siakam não queria ficar lá por muito tempo.

Mas é aqui que fica interessante. Equipes como Bucks ou Grizzlies poderiam ver Butler como um aluguel de um ano, à la Kawhi Leonard em Toronto. Depois de conquistar um título, os Raptors queriam manter Kawhi e não conseguiram. Mas a franquia finalmente conseguiu o que queria por um custo menor. Da mesma forma, o preço para um talento do calibre All-NBA como Butler é bastante baixo no momento. Mesmo que seja lançado neste verão, não valeria a pena tentar se aumentasse suas chances de título?

Em última análise, a influência de Butler só vai até certo ponto. Se nenhum acordo atender aos padrões de Miami, Riley poderia simplesmente deixar a temporada seguir seu curso e permitir que Butler entrasse na agência gratuita. A flexibilidade financeira que acompanha a saída de Butler é significativa: quase 50 milhões de dólares abaixo da linha fiscal e mais de 50 milhões de dólares em contratos expirados nos seus livros. Esse tipo de liberdade de limite dá ao Miami muitas opções para se reestruturar na entressafra. É por isso que Riley não se apressa em negociar.

E além do Suns, outros times também não têm muita pressa. Butler não atua como superstar desde os playoffs de 2023. Ele tem 35 anos e deixou bem claro que seu próximo contrato é o que impulsiona esse próximo passo, não ganhar seu primeiro ringue. Os Bucks, Grizzlies ou outras equipes podem ter algum interesse, mas no final das contas podem determinar que não o querem o suficiente para se preocuparem em puxar o gatilho.

Não importa quantas acrobacias sejam feitas até o prazo final da negociação, a realidade é que Butler poderá em breve se ver preso entre um time do Heat pronto para seguir em frente e uma liga que não está mais disposta a apostar em seu tipo de drama.