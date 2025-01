Pat Surtain II nomina il miglior WR, stava affrontando la scorsa stagione

Denver Broncos ha la migliore difensiva rimasta nel gioco.

Tuttavia, anche un tappo d’élite come Patrick Surtain II ha avuto problemi contro Ja’marr Chase.

Quando ha parlato con Kay Adams per il suo spettacolo “Up & Adams”, la Super Star Chase Broncos ha scelto il miglior destinatario che ha dovuto andare contro la scorsa stagione.

Ha parlato di come tornano lontano dai loro giorni al liceo.

Tuttavia, ammette di essere migliorato solo da questi giorni e il suo legame con Joe Burrow è spaventoso.

2x All Pro @Patsardainll Chiamando Yes’marr Chase il miglior WR che stava affrontando in questa stagione 👏 “Lui e Joe si connettono insieme, è piuttosto difficile fermarsi.”@hykayadams @Real10jayy__ @Bengals pic.twitter.com/8wjkykkjvp – Up & Adams (@upandadamshow) 30 gennaio 2025

È il massimo elogio se proviene da un giocatore come Surtain.

Naturalmente, anche la più grande violazione della inseguimento non avrebbe altra scelta che sentirsi allo stesso modo dopo aver visto quello che stava facendo la scorsa stagione.

Ha dominato dall’inizio alla fine, ha guidato la lega in ricevimenti (127), ha ricevuto cantieri (1.708) e ha ricevuto touchdown (17).

Sebbene i bengalesi non siano riusciti a giocare, Burrow e Chase hanno avuto una stagione da secoli.

La loro difesa li tratteneva costantemente, ma nonostante ciò, il tandem mortale trovò costantemente un modo per riportarli in gioco.

Chase sta diventando il destinatario più pagato più pagato nella storia della NFL.

Non è riuscito a mettere penne sulla carta che durano dalla stagione, ma il suo futuro con l’organizzazione non è mai in dubbio.

Con quel tipo di numero, i bengalesi devono solo pagare.

