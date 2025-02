Path to Historic Tre torba: 5 chiavi per Chiefs Victory nel Super Bowl Lix

La prima torba per tutti i tempi della NFL è visibile ai maestri, ma gli Eagles si fanno strada a modo loro.

Le squadre si incontreranno domenica al Super Bowl LIX del New Orleans Caesars SuperMome, il Super Bowl LVII match due anni fa.

(Prepara l’epopea con le aquile Fox Sports ‘Super Bowl Lix Hub In

Ecco cinque chiavi della vittoria per Kansas City per vincere il terzo trofeo Lombardi diretto:

La maschera delle coperte

Jalen Hurts ha preso 39 sacchi che sono arrivati ​​più di quattro secondi dopo che lo scatto (stagione regolare e playoff) ha legato alla terza più della NFL, secondo le seguenti statistiche gen e ha tenuto la palla così a lungo quasi quasi il 20% delle sue gocce , il più alto in campionato. Nel campionato NFC, era 0-per-5 in gocce estese.

Per lunga storia, Hurts ha mostrato indecisione mentre ha superato la palla per la sua seconda lettura, quindi cambiare l’immagine a scatto può essere un costo a basso costo per Kansas City.

I maestri circolano le loro casse di sicurezza, mentre solo il 36,9% delle volte durante la stagione regolare, ma è fino al 45,8% attraverso due playoff, incluso il più alto 55,6% della stagione nel campionato AFC. Allo stesso modo, una quantità elevata può causare problemi alle fiabe e all’attacco che hanno superato le aquile, che hanno lottato nel 2024.

In tre partite contro Hurt, dal 2021, i Maestri hanno oscurato le coperte nel 41,0 %, che è la più alta tra i difensori avversari che sono stati coinvolti più volte nel caso di NGS.

Può Jale andare in punta di piedi con Patrick Mahomes sul Super Bowl Lix?

Per implementare una dose pesante di blitzing (a destra)

Hurts è generalmente difensore fortemente blitzed, ma è stato dimostrato particolarmente vulnerabile quando viene dalla sua destra. In questa stagione, in media, ha una media di 2,3 iarde in meno verso il pallo-blitzer da destra (6,1) contro blitz da qualsiasi altra parte (8,4), statistiche di prossima generazione.

In tre partite contro Hurt, i capi difensore del coordinatore Steve Spagnuolo hanno inviato il crimine di Ball Blitzer sul lato destro al 18,3%, mentre il 12,3%contro tutti gli altri difensori di quel tempo, secondo NGS.

Hurts è separato dal 12,1 % dei blitz opposti, il secondo NFL più alto.

Vinci la battaglia della zona rossa

L’offesa di vernice di Eagles può essere limitata inarrestabile quando la spinta di Tush e la minaccia di Saquo Barkley nelle loro tasche. Ma non sono così spaventosi in una zona rossa alta.

Tutto sommato, il crimine di Philadelphia Red Zone (in termini di contatto) è stato 12 ° durante la stagione regolare. Sul retro, la difesa di Kansas City ha terminato l’ottavo entro 20. È un’area del campo in cui i maestri potrebbero eventualmente trarre vantaggio dalla linea offensiva degli Eagles, che è un po ‘esplosa, con la guardia sinistra Landon Dickerson (ginocchio) e la telecamera media Jurgens (schiena) per giocare lesioni.

Canale Mahomi Magnitudo contro il secondario dell’élite

Eagles aveva il passaggio 1 della NFL nel 2024, ma la storia afferma che è irrilevante per Patrick Mahomes.

Secondo le seguenti statistiche gen, è 3-0 nei playoff contro squadre con difesa del passaggio di prim’ordine, tra cui Super Bowl Liv 49ers e Super Bowl HVII.

Il suo successo nell’attacco di passaggio è di fondamentale importanza domenica, poiché Kansas City non ha personale basato su carta nel gioco di corsa, in particolare contro la grande difesa urgente come Filadelfia. I Masters si sono classificati al 22 ° posto in un crimine di emergenza e la Kotka si è classificata al decimo posto nella difesa urgente.

Se Mahomes la sua torba, supererà la NFL di Joe Montana?

Trova un successo di un gioco esplosivo

A differenza del periodo Mahomes in precedenza, in questa stagione è stato più difficile ottenere giochi esplosivi per Kansas City. I Masters hanno avuto il secondo peggior gioco esplosivo nella NFL nel 2024 (10,6%) sull’NGS.

Ma hanno riscontrato più successo durante le conseguenze, registrate con un rapporto di gioco esplosivo del 16,0% e il 17,5% nel campionato AFC, che sono i voti più alti della settimana 1. -Noi.

Ma non è facile.

Filadelfia ha permesso il gioco esplosivo più basso della stagione regolare del 10,7%. Questo successo è continuato nei playoff, dove Kotka ha permesso solo l’11,6% dopo il wild card.

Ben Arthur è un giornalista della Fox Sports NFL. In precedenza ha lavorato sulla rete Tennessea/USA Today dove si trovava Titani Vinci uno scrittore per un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks Per Seattlepi.com, tre stagioni (2018-20) prima di trasferirsi nel Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter @Banyarthur .

