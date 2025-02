Patrick Beverley nomina le sue top-5 “3rd impostazioni” in NBA

Il nuovo accordo CBA rende difficile per i team NBA avere grandi 3.

Ora si tratta di DUO di potere mentre impilare grandi contratti porta ad alcune ripide sanzioni finanziarie.

Pertanto, le opportunità per il terzo punteggio non sono così importanti come cinque o sei anni fa.

Tuttavia, ci sono ancora molte buone terze opzioni.

Con questo in mente, Patrick Beverley ha impiegato del tempo per condividere i suoi pensieri sui primi cinque della categoria.

Patrick Beverley elenca le sue prime 5 3. Opportunità in NBA in questo momento: 1. Austin reave

2. Kyle Kuzma

3. Norman Powell

4. MIKAL BRIDGES

5. Kristaps Porzingis Sei d’accordo con Pat Bev? 🤔 (Via @PatBevpod?

pic.twitter.com/agfvdt2ntc – ClutchPoints (@ClutchPoints) 18 febbraio 2025

Al n. 5 aveva Kristaps Porzingis.

Boston Celtics non aveva bisogno di lui, ma aggiungerlo era il massimo lusso.

Può eccellere ad entrambe le estremità del pavimento e la sua combinazione di protezione dei bordi e distanza del pavimento lo rende un vero unicorno.

Quindi ha scelto New York Knicks G/F Mikal Bridges.

Bridges ha dimostrato che potrebbe essere il ragazzo di una squadra se necessario.

Tuttavia, la sua capacità di giocare a difesa e la sua durata è ciò che lo distingue davvero dal resto del pacchetto.

Successivamente ha scelto Norman Powell.

Una volta che Powell ha considerato un marcatore a strisce, ora si è stabilita tra i migliori in campionato.

Potrebbe essere la terza opzione sulla carta, ma in realtà è stato il capocannoniere di Los Angeles Clippers, anche dopo il ritorno di Kawhi Leonard.

Beverley in seguito aveva Kyle Kuzma al n. 2.

Mentre non molte persone sono d’accordo, Kuzma è un giocatore molto versatile.

È un difensore migliore delle persone di cui gli danno credito e può segnare da tutti e tre i livelli.

Ultimo ma non meno importante, Beverley ha scelto Austin Reaves.

Reaves non è diventato il giocatore di spicco come molti si aspettavano che fosse.

Tuttavia, è il jack di tutti i mestieri per Los Angeles Lakers, che si distingue con il suo punteggio e il suo regista e persino mantenendo il suo in difesa.

