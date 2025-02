Patrick Beverley non trattiene i suoi pensieri sulla lista dei Lakers

Los Angeles Lakers ha subito molti cambiamenti e alcune persone sentono di non aver mai avuto un bell’aspetto.

Patrick Beverley ha parlato di recente di Lakers sul suo podcast per. Nbacentral e hanno detto che sono incredibilmente impilati in questo momento.

Ha detto che Jaxson Hayes ha ricevuto un colpo al braccio dopo essere stato il grande grande della squadra, Austin Reaves è una terza opzione fantastica e Rui Hachimura sta facendo grandi cose come il quarto miglior giocatore della squadra.

Nel frattempo, Beverley concorda con tutti che l’accoppiamento di LeBron James e Luka Doncic potrebbe essere decisamente magico per la squadra.

Pat Bev afferma che i Lakers sono impilati e chiama Austin Reaves la migliore terza opzione in campionato e Rui Hachimura la migliore quarta opzione (🎥 @PatBevpod ? pic.twitter.com/qg7zq4pyy0 – nbacentral (@thedunkcentral) 18 febbraio 2025

Non c’è dubbio che al team manchi Anthony Davis e il suo speciale marchio di Frontcourt Aiuto, ma in questo momento sono in una posizione forte.

Naturalmente, ci sono domande sulla difesa dei Lakers, ma quando la squadra ha una buona configurazione con offesa, è sciocco contarli.

Beverley è una delle tante persone a cui piacciono le possibilità dei Lakers quest’anno, ma quanto possono andare?

Anche con James, Doncic, Hayes, Reaves e Hachimura, molte persone credono di essere solo a uno o due aggiustamenti di guardia dall’essere di nuovo reali sviluppatori di campionato.

Cosa porterà l’estate e cosa può fare Rob Pelinka?

Ottengono il loro pezzo mancante?

Se migliorano il loro frontcourt, molti altri sono d’accordo con Beverley e dicono che i Lakers sembrano fantastici.

Non c’è dubbio che stiano andando nella giusta direzione, ma sono al livello di cui hanno bisogno?

