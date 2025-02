Patrick Beverley prevede quale giocatore vince la competizione Dunk NBA

La competizione NBA Slam Dunk si terrà questo sabato e gli appassionati di basket si aspettano alcuni incredibili momenti tintinnanti in rima.

Ma chi vince tutto e va via come campione Dunk?

Quando ha parlato nel suo spettacolo, Patrick Beverley ha scavato nei partecipanti e ha espresso la sua opinione.

Ha detto che sceglie Andre Jackson Jr. Da Milwaukee Bucks solo perché ha un’amicizia personale con lui.

Inoltre, Beverley ha avuto qualche idea sulla competizione di quest’anno.

Chi sta portando a casa il trofeo del concorso Dunk quest’anno? pic.twitter.com/kvzy1oyujh – Pat Bev Pod (@PatBevpod) 14 febbraio 2025

Molte persone pensano che la star della G-League Mac McClung vinca il suo terzo titolo di concorso Dunk quest’anno, ma ha una competizione molto dura.

Gioca contro Jackson e Matas Buzelis di Chicago Bulls e Stephon Castle di San Antonio Spurs.

Beverley ha detto che non pensa che McClung dovrebbe essere in grado di vincere di nuovo, in parte perché gioca in G-League.

Crede che ci debba essere una soglia che un giocatore deve attraversare prima che le loro lattine possano essere considerate.

McClung sta attualmente giocando per Osceola Magic e cercherà di essere il primo giocatore dalla prima competizione dunk per tre torta.

Molte persone non sono d’accordo con i pensieri di Beverley perché McClung è stato un sentimento negli ultimi anni e i suoi tonfo sono stati momenti davvero virali.

Jackson Jr. Sarà il quinto giocatore di Bucks che parteciperà alla competizione Dunk insieme a Pat Connughton, Giannis Antetokounmpo, Ray Allen e Paul Pressy.

Ha quello che serve per vincere la sua prima competizione o è un’opinione di Beverley colpita da gran parte della sua amicizia?

