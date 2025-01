Patrick Dill a Brink of Man Utd Move; Impostato per viaggiare nel Regno Unito – Fonte

Patrick Dorga Aspetta che la luce verde si reca nel Regno Unito e completasse il suo trasferimento al Manchester United, la fonte ha detto ESPN.

Lo United ha accettato verbalmente un accordo per un valore di circa 35 milioni di euro ($ 36,3 milioni) con un LECCE per il retro sinistro. Prima di trasferirsi prima della data di trasferimento di lunedì, viaggerà a Manchester per sottoporsi a cure mediche mediche.

Dorg, 20 anni, potrebbe fare il suo debutto nella quarta Coppa d’Inghilterra contro Leicester City nell’Old Trafford il 7 febbraio. Tuttavia, il difensore è stato nominato venerdì nella squadra di Lecce.

I club della Premier League hanno un GMT (18:00 ET) il 3 febbraio per completare qualsiasi attività di trasferimento.

Fonti hanno affermato ESPN che lo United era aperto a un’altra attività prima della scadenza. Molto dipenderà dal fatto che Marcus Rashford lascia il club mentre il futuro Alejandro Garnacho E Tempo Sono anche in aria.

Ala brasiliana Antonio Si è unito al Real Betis per il prestito fino alla fine della stagione e se Rashford o Garnacho se ne andarono, l’allenatore Ruben Amorim vorrebbe rafforzare la sua prima linea con un altro giocatore.

Ci sono interviste sul futuro di Rashford. L’uomo di 27 anni è stato omesso dalla squadra di 2-0 su FCSB nella Lega europea giovedì. Dalle vittorie 2-1 contro l’FC Viktoria Plzen 12-1 vittorie 2-1.

Molti club hanno espresso interesse per il prestito di Rashford fino alla fine della stagione. Tuttavia, lo stipendio dell’attaccante dell’Inghilterra di circa £ 350.000 a settimana si presenterà come il colpo principale.

Fonti hanno affermato che ESPN che lo United avrebbe dovuto ridurre i suoi requisiti o che Rashford avrebbe dovuto accettare gli stipendi per muoversi prima della scadenza.